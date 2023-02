Bologna Fc Monza: Zirkzee out, ma per Arnautovic il ritorno è più vicino

Thiago Motta e i preparativi per il march contro il Monza

Bologna, 10 febbraio 2023 - Con Zirkzee out per infortunio (lesione di primo grado all’adduttore lungo di destra), e costretto ai box per una ventina di giorni, a chi toccherà iniziare dal primo minuto nel ruolo di punta contro il Monza? Risponde Thiago Motta, a due giorni dalla gara: “Abbiamo ancora un allenamento e vediamo chi giocherà. Chi scenderà in campo farà il massimo, ci sono Barrow e Soriano ma abbiamo anche altre possibilità”.

Tra le buone notizie c’è il rientro in gruppo di Arnautovic. Una situazione da valutare: “Possibile che domenica sia in panchina. Abbiamo ancora un allenamento per testare la sua condizione”.

A trovarsi di fronte al Bologna ci sarà il Monza di Palladino, che in questo 2023 non ha ancora perso in campionato: “Una squadra che sta molto bene, Palladino sta facendo un grandissimo lavoro, giocano bene a calcio, sono molto organizzati e stanno giocando bene. È l’unica formazione che ancora non ha perso nel 2023. L'obiettivo è quello di fare una grandissima prestazione”. Alla gara interna di domenica si arriverà dopo la vittoria di Firenze, con le immagini a fine gara che hanno rivelato un Motta commosso: “Io cerco di migliorare tutti i giorni, di modernizzarmi, di cambiare. Ero emozionato per come è arrivata la vittoria. I ragazzi sono stati fantastici”. Post allenamento di mercoledì tutti a pranzo fuori, ma Thiago ci tiene a ribadire che “Non è stata un’iniziativa mia e non ho pagato io (ride, ndr). Siamo andati a mangiare fuori per stare tutti insieme. Così anche loro hanno potuto trascorrere un po’ di tempo fuori da Casteldebole”.



In difesa, con Soumaoro infortunato e Lucumì squalificato toccherà a Posch e Lucumì: “Stefan è pronto per giocare, lo stesso Joaquin. Vedremo per questa partita dall’inizio chi giocherà”. Un'alternativa, remota, può essere rappresentata da Medel: “Sta molto bene, è in gruppo da martedì. Ha lavorato bene individualmente, tutti i giorni porta entusiasmo, tensione e professionalità”.



Con Zirkzee out e Arnautovic ancora non al massimo potrebbe esserci una chance per Barrow: “Ha tutta la capacità e il potenziale nelle sue mani per cambiare il suo momento attuale, ora che sta giocando meno. Dipenderà molto da lui, noi cercheremo di aiutarlo sempre ad arrivare al suo massimo livello. Ma tutto dipende da cosa vuole lui”.



E invece, Motta, cosa vuole per il suo futuro e cosa si aspetta: “Oggi mi vedo qua. Alla grande. Pronto e preparatissimo per affrontare il Monza. Tutto il resto conta poco”. Una chiusura sui calci piazzati, arma con la quale il Bologna nelle ultime giornate ha saputo fare male: “Lavoriamo poco sul campo ma molto guardando i video dell’avversario. Alla fine, sono i nostri ragazzi che in campo trovano la soluzione migliore. Lavoriamo poco sul campo perché la nostra priorità al momento è un’altra”.