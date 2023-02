Thiago Motta e la vittoria con la Sampodoria: “Sofferta e meritata: felice per i tifosi”

Thiago Motta durante la partita con la Samp (foto Schicchi)

Genova, 18 febbraio 2023 – Il racconto di Thiago Motta al termine della vittoria per 2 a 1 sul campo della Sampdoria parte dalle immagini del suo Bologna che festeggia sotto lo spicchio dei tifosi rossoblù: “Bellissimo, abbiamo ragazzi che sono in sintonia con la nostra gente. Ci vengono a vedere perché trovano una squadra che lotta, che gioca insieme. Ogni singolo giocatore è di alta qualità, questo è alla fine un qualcosa di bello sia per i ragazzi che per i tifosi che ci sostengono”.

Un qualcosa di bello che, almeno per qualche ora, si traduce nel settimo posto dei suoi, ma Motta glissa: “Dobbiamo godere di questa vittoria: importante, bella e anche difficile. Lo meritiamo per il lavoro che stiamo facendo, per il supporto dei tifosi. Godremo fino a domani, poi penseremo all’Inter”.