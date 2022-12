Pelé e Bologna: un’amicizia lunga 50 anni fra partite, aneddoti e quella maglia regalata

Il Santos di Pelè (lui è al centro) schierato con la formazione del Bologna (foto Bfc)

Bologna, 30 dicembre 2022 - C’è un filo sottile che lega Bologna e il Bologna a Pelè, uno dei più grandi (il più grande in assoluto?) interpreti del pallone, scomparso ieri a 82 anni.

Le tre amichevoli con il Bologna

Tre titoli mondiali per “O Rei” e anche tre amichevoli con il Bologna, all’inizio degli anni Settanta e tanti aneddoti. Nell’estate del 1971 il Bologna (presidente Filippo Montanari, in panchina Mondino Fabbri) parte per il continente americano. E’ il Bologna di Adani e Roversi, Cresci e Janich, Perani e Rizzo, Savoldi e Scala. Si gioca a Toronto e, dopo due vittorie sul West Ham (1-0 e 2-1), ecco il confronto con il Santos del grande Pelè. E’ il 23 giugno e il calcio d’inizio viene dato, simbolicamente, dal primo ministro canadese, Trudeau. Vince il Santos 2-1. La seconda rete dei brasiliani è firmata proprio da Pelè che supera Adani. Il gol rossoblù è di Savoldi.

Beppe-gol si ripete due giorni più tardi al Roosevelt Stadium. Stavolta va meglio (per il Bologna) che chiude sull’1-1 (pari brasiliano a sei minuti dalla fine con Jader).

Il 30 giugno si gioca a Montreal: finisce 1-0. E segna sempre lui, Pelè. Ma ci sono anche gli aneddoti, appunto, che legano Pelè ai colori rossoblù. Il primo riguarda Mauro Pasqualini, classe 1947, giovane estroso che incassa, durante quelle amichevoli, proprio i complimenti dell’asso brasiliano. “Mi piace come giochi”, le parole di Edson Arantes do Nascimento. Quel 23 giugno 1971 è probabilmente il momento più alto raggiunto dall’ala di Crevalcore, al quale Pelè, tra l’altro, fa il dono della maglia. Di più: a fine gara non è Pasqualini che insegue Pelè chiedendogli la maglia. Ma l’esatto contrario. E’ il tre volte campione del mondo che rincorre quel giovane rossoblù offrendogli in dono la leggendaria numero 10 del Santos. E la storia racconta che, dopo la partita, come tutti, Pasqualini finisce sotto la doccia. Ma per difendere il suo “trofeo” la fa appunto con la maglia numero 10 addosso.

Finita qui? Macché. Con i Cosmos, la squadra americana nella quale termina la sua carriera Pelè, ci gioca pure Paolo Cimpiel, che è stato portiere del Bologna (aveva fatto parte del gruppo degli eroi del 1964) e anche preparatore rossoblù dei numeri uno.

E infine l’ultimo aneddoto riguarda un decano del giornalismo bolognese e nazionale, scomparso nel novembre del 2019, Gianfranco Civolani. “Ehi Civ”, raccontava sempre lo stesso cronista, ricordando quella volta che fu chiamato da qualcuno che era alle sue spalle. “Mi girai. Era Pelè”. Un mito legato indissolubilmente alla città di Bologna.