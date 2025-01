Bologna Fc, in pellegrinaggio da Ulivieri: “I tifosi mi hanno commosso”

Bologna, 25 gennaio 2025 – L’affetto imperituro per Renzo Ulivieri è una delle solide certezze dei tifosi del Bologna. Soprattutto dei centocinquanta che oggi, approfittando del viaggio al Castellani, sono andati in pellegrinaggio direttamente a casa sua, a San Miniato, facendogli una festa inattesa dopo aver percorso le strade del paese intonando cori per Renzaccio.

La festa dei tifosi del Bologna a Renzo Ulivieri

Un paio di pullman e due pullmini hanno parcheggiato alle porte del comune e poi hanno raggiunto casa Ulivieri. Cori, sciarpe e abbracci, presenti i gruppi Forever Ultras e Vecchia Guardia, oltre al club Castelletto Rossoblu. Ulivieri un’ora dopo raccontava: “Mi aspettavo l’arrivo di tre o quattro amici della curva, ne sono arrivati centocinquanta. E mi sono emozionato”. E anche in un post su Facebook con video allegato: “Non potevo che piangere: a distanza di tanto tempo. Grazie. Li abbraccio uno per uno”.