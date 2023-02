Riccardo Orsolini d’oro: una clausola rescissoria per lui

Bologna, 28 febbraio 2023 – Sul cielo di Bologna splende una stella. E la notizia è che la stella polare, aspettando il rientro di Marko Arnautovic, è quella di Riccardo Orsolini (video). [Missing Caption]Bologna Fc, Thiago Motta è già entrato nei cuori e nella storia C’era una volta un gruppo dipendente dal suo numero 9. Ora non più, c’è una squadra in grado di scoprire nuovi protagonisti di partita in partita, in cui ognuno dipende dall’altro. E in un sistema simile è tornato a galla in maniera prepotente il talento di Riccardo Orsolini. Si è ripreso il Bologna, ha ritrovato entusiasmo, sorriso e fame, il numero 7. E a suon di gol viaggia pure verso il ritorno in nazionale. Le big hanno acceso i riflettori su di lui e il Bologna studia la possibilità di una clausola rescissoria per strappargli quel rinnovo che tarda ad arrivare. I numeri sono chiari e non mentono: 4 gol nelle ultime 5 gare, 5 nelle ultime 8, 7 nelle ultime 13, a cui si aggiungono 3 assist. Il che significa che ha messo il proprio zampino in 10 degli ultimi 19 gol dei rossoblù. Decisivo una volta su due, da fine gennaio tutte le domeniche....