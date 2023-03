Bologna Fc, Thiago Motta può sorridere: l’infermeria si è svuotata. Tutti a disposizione per il Torino

Bologna, 1 marzo 2023 – Per la prima volta da quando è approdato sul pianeta Bologna, Thiago Motta può finalmente sorridere anche guardando all’infermeria. Dal momento del suo arrivo a Casteldebole, infatti, per un motivo o un altro alla casella infortunati (o squalificati, anche) c’era sempre qualche nome scritto, qualche giocatore indisponibile: oggi, giorno di ripresa degli allenamenti a Casteldebole, l’ex tecnico di Genoa e Spezia ha potuto lavorare su tutta la rosa al completo, su quei 22 giocatori di movimento che, fino a questo momento, non avevano mai calcato i campi del ‘Galli’ tutti insieme.

Nella settimana che porta alla gara, decisiva, contro il Torino di lunedì prossimo, Motta avrà quindi l’imbarazzo della scelta nel momento in cui dovrà decidere l’undici titolare da schierare contro i granata di Juric, ieri sconfitti (e non senza strascichi) dalla Juventus nel derby.

Hanno infatti recuperato dai rispettivi problemi, tornando così a disposizione di Motta, Arnautovic, Sansone e Zirkzee per quel che riguarda l’attacco e Bonifazi per la difesa. In questo modo, lunedì, Motta potrà scegliere la formazione titolare che più lo soddisfa, avendo a disposizione una moltitudine di scelte. Se in difesa, per quel che riguarda le fasce, non dovrebbero esserci dubbi (Cambiaso e Posch favoriti), al centro qualche ragionamento in più potrebbe starci, sia per il recupero completo di Soumaoro, sia per il ritorno di Bonifazi, giocatore tenuto in grande considerazione dal tecnico.

A centrocampo la varietà di scelte Motta la ha già potuta riscontrare da qualche giornata, mentre è in avanti che le pedine a disposizione di Thiago si moltiplicano: Arnautovic e Zirkzee sgomiteranno per il ruolo di centravanti, con Barrow che potrebbe a questo punto tornare in fascia dirottando (chissà?) a sua volta Soriano a centrocampo.

Presto, prestissimo, però per iniziare a parlare di tattica: l’allenamento di oggi, infatti, ha visto impegnati in partitella solo i panchinari o i subentranti della partita di domenica contro l’Inter, oltre ai recuperati.

I titolari, infatti, hanno svolto nell’ultima parte di allenamento esercizi di scarico. Domani, giovedì, nuovo allenamento a Casteldebole per i rossoblù, oggi seguiti da una decina di tifosi nonostante l’abbondante pioggia che sta colpendo il capoluogo emiliano.