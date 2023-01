Roma Bologna 1-0, Motta. “Una sconfitta difficile da digerire”

Thiago Motta

Roma, 4 gennaio 2023 – “Difficile digerire una sconfitta del genere”. È tutto fuorchè tranquillo Thiago Motta a fine gara: il suo Bologna, nella prima gara del 2023, esce sconfitto contro la Roma, battuto per 1 a 0 grazie alla rete su rigore di Pellegrini, con il tecnico dei rossoblù che ha più di un sassolino da togliersi dalla scarpa.

“Bisogna respirare e prenderla con calma – prosegue Motta – ma perdere per due episodi dubbi dà fastidio”. Il mirino l’ex Spezia e Genoa lo ha puntato sull’occasione che ha sbloccato la gara, il fallo di Lucumì su Dybala, e sul contatto nel secondo tempo che ha visto protagonista Ferguson, ammonito da Santoro per simulazione: “Su Dybala non è fallo, è lui che va a cercare il contatto col mio difensore, era giallo per lui; mentre su Ferguson è rigore sempre. Però sbaglio io, perché non riesco a controllarmi, devo migliorare in tal senso”.

Una polemica che prosegue: “Il calcio è sempre fermo alle vecchie abitudini, gli episodi di oggi li abbiamo visti tutti ma non l’arbitro. Speravo non capitasse più dopo la questione di San Siro con Lautaro Martinez”, conclude il tecnico, che con la mente torna al 6 a 1 inflitto dall’Inter ai suoi ragazzi; in quell’occasione un fischio dell’inesperto arbitro Colombo permise ai nerazzurri di siglare il 2 a 1 direttamente da calcio di punizione, nata da un fischio errato del direttore di gara.

Motta, però, vuole guardare anche alla prestazione dei suoi: “Mi tengo stretto lo spirito della mia squadra, abbiamo fatto una buona partita, sono molto contento in particolare del secondo tempo”.

A presentarsi davanti ai microfoni, a fine partita, anche Lewis Ferguson: “Siamo dispiaciuti perché oggi abbiamo sbagliato pochissimo, siamo stati attenti in fase difensiva ma il rigore ci è costato caro. Nel primo tempo potevamo fare di più, alla ripresa siamo entrati in campo con un atteggiamento più positivo. Giocare all’Olimpico contro la Roma è sempre difficile: teniamo buona la prestazione e guardiamo avanti, il campionato è lungo vogliamo fare più punti possibili. Io a Bologna sto bene e mi piace giocare in serie A, sono arrivato da sette mesi, voglio continuare a lavorare per migliorare e crescere”.

Domani, giovedì, la ripresa in vista dell’Atalanta: il Bologna tornerà in campo a Casteldebole per una seduta di allenamento.