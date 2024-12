Benfica-Bologna, Gianni Morandi e la carica dei tremila tifosi rossoblù

Bologna, 11 dicembre 2024 – Anche se sul campo i risultati non sono certo dei migliori, i tifosi del Bologna non perdono mai la fede, soprattutto se si tratta di Champions League. Sono infatti tremila i sostenitori rossoblù che hanno raggiunto in queste ore Lisbona per assistere al match di questa sera all’Estadio Da Luz tra i padroni di casa del Benfica e la squadra guidata da Vincenzo Italiano.

Tra di loro il più celebre – e il più festeggiato di tutti, visto che proprio oggi compie 80 anni tondi tondi – è senza dubbio Gianni Morandi, che questa mattina è decollato insieme con la moglie Anna in direzione del Portogallo, e che poco prima del decollo ha anche improvvisato dal microfono di bordo alcune strofe di ‘C’era un ragazzo’ insieme con gli altri passeggeri.

Tra i tanti tifosi arrivati a Lisbona ci sono anche i membri del Gruppo Lajos Detari’, indimenticato talento ungherese del Bologna dei primi anni Novanta, che ha sede a Volta Reno, frazione di Argelato, che in mattinata si sono subito recati nel cuore del centro della capitale portoghese, a Praça do Comercio, per l’immancabile foto di rito con i colori rossoblù.