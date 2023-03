Salernitana Bologna Fc: probabili formazioni e dove vederla in tv

Salernitana Bologna Fc, probabili formazioni

Bologna, 18 marzo 2023 – Dopo la sconfitta contro il Torino e il pareggio contro la Lazio, il Bologna torna a intravedere una possibilità per ritrovare i tre punti: per portarsi a casa l’intera posta in palio, però, occorrerà vincere in un campo ostico, l’Arechi di Salerno, dove i rossoblù, in Serie A, non hanno mai trovato il successo. Sarà Salernitana – Bologna alle 18: i granata per allontanarsi ulteriormente dalle zone calde, i rossoblù per continuare a sperare nel sogno Europa. Diretta tv su Dazn, Pairetto di Nichelino alla direzione arbitrale.

Come arriva la Salernitana

Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, dovrebbe confermare in blocco l’undici che ha pareggiato nell’ultima giornata di campionato contro il Milan: davanti ad Ochoa linea di tre con Daniliuc, Gyomber e Pirola. In mezzo al campo ci saranno Coulibaly e Bohinen, mentre sulle corsie laterali occhio a Mazzocchi e a Bradaric. In avanti Candreva e Kastanos supporteranno Dia. Infortunato Crnigoj, out in difesa anche Troost-Ekong. Ancora non a disposizione Maggiore.

Come arriva il Bologna

È pronto per operare qualche cambio Thiago Motta contro la Salernitana: in difesa dovrebbero riposare sia Sosa sia Posch, con Bonifazi e De Silvestri pronti a partire titolari in un reparto che sarà completato da Lucumì sul centro sinistra e da Cambiaso sull’out mancino. A centrocampo a guidare le redini del gioco è pronto Medel, in vantaggio su Schouten, con Moro e Ferguson ai suoi lati. Orsolini sta bene, è stato convocato e giocherà: l’esterno partirà a destra nel tridente formato da Barrow e Kyriakopoulos. Ancora panchina – è la terza di fila – per Marko Arnautovic. Indisponibile il solo Dominguez.

Salernitana-Bologna: le probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): 13 Ochoa; 5 Daniliuc, 23 Gyomber, 98 Pirola; 30 Mazzocchi, 18 Coulibaly, 8 Bohinen, 3 Bradaric; 87 Candreva, 20 Kastanos; 29 Dia. Allenatore: Sousa. Panchina: 1 Fiorillo, 33 Sepe, 2 Bronn, 6 Sambia, 66 Lovato, 10 Vilhena, 25 Maggiore, 39 Iervolino, 41 Nicolussi Caviglia, 9 Bonazzoli, 11 Botheim, 14 Valencia, 99 Piatek.

BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 29 De Silvestri, 14 Bonifazi, 26 Lucumì, 50 Cambiaso; 19 Ferguson, 17 Medel, 6 Moro; 7 Orsolini, 99 Barrow, 77 Kyriakopoulos. Allenatore: Motta. Panchina: 1 Bardi, 34 Ravaglia, 3 Posch, 4 Sosa, 5 Soumaoro, 22 Lykogiannis, 20 Aebischer, 21 Soriano, 25 Pyyhtia, 30 Schouten, 9 Arnautovic, 10 Sansone, 11 Zirkzee.

Salernitana-Bologna: diretta tv

Oggi, ore 18 allo stadio Arechi

Diretta tv: Dazn.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Salernitana Bologna: segui qui la diretta dalle 18