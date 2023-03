Salernitana Bologna Fc, Motta: “Il rigore? Per me c’era”

Mister Thiago Motta

Salerno, 18 marzo 2023 - “Una partita giocata bene, con tutte le difficoltà che possono esserci. Abbiamo provato fino alla fine a vincerla”. Così Thiago Motta alla fine della partita tra Salernitana e Bologna, con il tecnico dei rossoblù che si è concentrato anche su qualche svista arbitrale di Pairetto che avrebbe potuto indirizzare la gara in altra maniera: “Il primo gol loro nasce da un’assegnazione di angolo sbagliata. Bene il pareggio, abbiamo continuato a giocare. C'era per noi un rigore che avrebbe potuto portarci in vantaggio. Sono contento della dimostrazione di carattere e di voglia”. Il rigore al quale si riferisce Motta è quello relativo al contatto tra Ferguson e Bradaric, mentre sulla prova della Salernitana Motta si esprime così: “Sapevamo avremmo trovato una squadra brava a difendersi e pericolosa in contropiede. Siamo sulla strada giusta”.



Un capitolo che terrà banco nei prossimi giorni (ripresa fissata per venerdì) è quello relativo alle situazioni di Cambiaso e Arnautovic, usciti anzitempo: “Cambiaso ha un risentimento muscolare. Marko una contusione, vedremo come stanno”. Chiusura sulla sua squadra, con lodi per tutti: “Fino ad oggi i ragazzi sono stati fantastici, si impegnano ad alzare il livello l’uno dell’altro. Noi dobbiamo continuare su questa strada. Oggi dobbiamo essere contenti della prestazione ma non del risultato, volevamo vincerla. Riprenderemo a lavorare pensando alla gara contro l’Udinese”.



Così il Bologna in merito ai due infortuni: “Cambiaso ha riportato un risentimento muscolare inguinale, Arnautovic una contusione al piede destro, saranno da valutare entrambi nei prossimi giorni con le proprie Nazionali”.





A fine gara, ai microfoni di Dazn, è stato intervistato Lykogiannis, autore del 2 a 2: “Abbiamo preparato molto bene la partita, oggi è stato un punto importante. Ora c’è la sosta, dobbiamo continuare a lavorare. Dobbiamo stare più attenti. Il gol? È stato bello. A Kyriakopoulos avevo predetto che avrebbe fatto un assist oggi, sono contento tanto per lui quanto per me. Non è facile non giocare, ma mi faccio trovare sempre pronto e a disposizione del mister”. E proprio di Kyriakopoulos le parole che chiudono la serata: “Abbiamo dimostrato di avere carattere contro una squadra che gioca bene in casa. Non siamo entrati bene in campo nella ripresa ma abbiamo pareggiato. Non sono realmente contento del risultato ma almeno abbiamo portato a casa un punto. Qui mi trovo molto bene, sono felicissimo. Sia da esterno sia da terzino io sono a disposizione. Non sono felice del risultato ma guardiamo avanti, ci sono ancora undici partite da fare bene”.