Sampdoria Bologna, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Sampdoria Bologna: probabili formazioni

Bologna, 18 febbraio 2023 – Momenti diversi, mondi diversi, stessa voglia di trovare la vittoria. Alle 15 di oggi, al Ferraris di Genova, i padroni di casa della Sampdoria ospitano il Bologna di Thiago Motta, ancora alle prese con la possibilità di centrare il settimo posto. I blucerchiati, allenati da Dejan Stankovic, navigano in acque decisamente più burrascose, e faranno di tutto per continuare a sperare nella salvezza a fine anno. La direzione di gara è affidata a Irrati di Pistoia, a Dazn la trasmissione televisiva dell’evento.

Come arriva la Sampdoria

Dopo i due pareggi consecutivi contro Monza e Inter, la Sampdoria spera di tornare a centrare una vittoria che manca da inizio gennaio. Nel 3-4-1-2 del tecnico Stankovic troveranno posto, davanti ad Audero, Murillo, Nuytinck e Amione; out dai convocati Gunter, prima chiamata per l’ex Bologna Oikonomou, arrivato da svincolato. A centrocampo Zanoli è in vantaggio su Leris per la fascia destra, mentre la corsia mancina è di Augello; in mediana spazio a Cuisance e Winks, toccherà a Djuricic agire dietro le due punte, Lammers e Gabbiadini. Panchina per Rodriguez, torna tra i convocati De Luca.

Come arriva il Bologna

I rossoblù, che prima dello stop contro il Monza avevano raccolto due vittorie consecutive contro Spezia e Fiorentina, avranno questo pomeriggio la possibilità di rilanciarsi e di rimanere attaccati al gruppo di testa che lotta per una posizione europea, quella che coincide col settimo posto. Non si placa l’emergenza offensiva dei rossoblù, costretti a rinunciare ad Arnautovic per squalifica ma con il giovane Raimondo in panchina. In difesa, con il rientro di Lucumì, che affiancherà Sosa, Posch verrà spostato nuovamente sulla destra, mentre sulla sinistra Cambiaso è in vantaggio sia su Lykogiannis sia su Kyriakopoulos. In mezzo al campo i galloni del titolare dovrebbe averli in mano ancora Schouten, ai cui lati agiranno Dominguez e Ferguson, mentre in avanti, con Barrow e Orsolini sulle fasce, toccherà a Soriano il ruolo di centravanti.

Sampdoria Bologna: dove vederla in tv

Oggi, ore 15

Stadio Luigi Ferraris

Diretta tv: Dazn.

L’arbitro

A dirigere la gara c’è Irrati di Pistoia.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (3-4-2-1): 1 Audero; 21 Murillo, 17 Nuytinck, 2 Amione; 59 Zanoli, 80 Cuisance, 20 Winks, 3 Augello; 7 Djuricic; 23 Gabbiadini, 10 Lammers. Allenatore: Stankovic. Panchina: 22 Turk, 30 Ravaglia, 5 Oikomomou, 29 Murru, 8 Rincon, 11 Sabiri, 26 Ilkhan, 36 Paoletti, 37 Leris, 9 De Luca, 27 Quagliarella, 99 Rodriguez.

BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 3 Posch, 26 Lucumì, 4 Sosa, 50 Cambiaso; 19 Ferguson, 30 Schouten, 8 Dominguez; 7 Orsolini, 21 Soriano, 99 Barrow. Allenatore: Motta. Panchina: 1 Bardi, 34 Ravaglia, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 77 Kyriakopoulos, 6 Moro, 17 Medel, 20 Aebischer, 25 Pyyhtia, 18 Raimondo.

