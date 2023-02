Sampdoria Bologna Fc, Motta torna nella ‘sua’ Genova: “Monza alle spalle, ora serve equilibrio”

Bologna Fc, Thiago Motta torna nella sua prima città italiana da calciatore

Bologna, 16 febbraio 2023 – Thiago torna a Genova, la sua Genova: prima tappa calcistica italiana da calciatore, con la maglia del Grifone, e prima panchina ‘tra i grandi’, in Serie A, sempre con la società rossoblù. Il rossoblù lo veste ancora, ma è quello del Bologna, squadra che sabato pomeriggio, alle 15, condurrà nel match contro la Sampdoria di Dejan Stankovic.



Tra problemi vari di formazione, il tecnico italo-brasiliano apre la conferenza all’antivigilia con un annuncio: “Raimondo domani verrà con noi. Ieri ha giocato bene, la Primavera ha fatto una bellissima partita”. Bellissima partita che ha coinciso con la vittoria per 3 a 2 sulla Roma; successo arrivato nonostante il digiuno da gol del centravanti, che torna quindi in panchina con i grandi più di un mese dopo dall’ultima volta. Marassi fu il teatro, alla fine della scorsa stagione, del suo debutto da titolare in Serie A: chissà che la storia non possa ripetersi anche questo sabato. Nel ruolo di punta centrale è invece difficile possa vedersi Barrow, mentre, vista la squalifica, Arnautovic tornerà contro l’Inter: “Per l’attacco ho tante soluzioni. Marko domani l’altro non sarà della partita. Si potrà allenare e vedremo se contro l’Inter potrà darci una mano”.



Reduce dal ko contro il Monza, Motta ha spiegato che “contro la Sampdoria voglio vedere l’equilibrio che non ho visto domenica”, con i suoi ragazzi che “hanno reagito bene alla sconfitta, lavorando duro in settimana”. Un lavoro che Motta spera possa tramutarsi in una vittoria. In caso di successo l’ipotetica rincorsa al settimo posto si riaprirebbe, ma il tecnico tiene i piedi per terra: “Quanto vale questo Bologna? Lo scopriremo solo a fine stagione, vedremo dove saremo arrivati e faremo i conti”.



Di fronte Dejan Stankovic e la Sampdoria, ma l’aria da derby, per via del suo passato da genoano, Motta non la sente: “Dejan è stato un compagno fantastico all’Inter, ho passato tanti momenti belli. In quel gruppo ero tra i più giovani, lui mi insegnò tanto a stare in campo. Profumo di derby per me? Noi prepariamo al massimo questa partita il resto conta poco”.



Tra i più positivi delle ultime settimane Riccardo Orsolini; ma guai a pensare possa essere spostato dal ruolo di ala destra: “Lui centravanti? No, in questo momento lo vedo bene nella posizione che ricopre. Sta acquisendo fiducia in quel ruolo. Lo vedo bene lì”.