Bologna, 4 dicembre 2023 – Un tifoso arrestato e uno denunciato. Sono queste, al momento, le conseguenze deI violento agguato di alcuni tifosi del Lecce ad un gruppo di supporters rossoblù ieri, fuori dallo stadio Via del Mare, poco prima della partita Lecce-Bologna.

I due ultras pugliesi, secondo le indagini condotte dalla polizia, sarebbero tra i responsabili della sassaiola ai danni del pullman che portava alcuni tifosi del Bologna allo stadio.

Tanta paura e disordine, con vetri in frantumi e un tifoso rimasto ferito, fortunatamente non in modo grave. Le forze dell’ordine hanno poi evitato il peggio, perché il violento gesto degli ultras di casa ha portato alla reazione dei bolognesi, che sono scesi dall’autobus per cercare lo scontro diretto con la tifoseria avversaria.

Il bilancio è dunque di due ultras , uno arrestato, l’altro denunciato. Il primo è stato accusato di porto e lancio di materiale pericolo, oltre al reato di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, nonché danneggiamento di mezzi di istituto. L'ultras denunciato, invece, è accusato di possesso di oggetti atti ad offendere.

Secondo la Digos di Lecce, sarebbero stati almeno 50 gli ultras del Lecce che, travisati, hanno lanciato pietre, fumogeni ed oggetti all'indirizzo del mezzo a bordo i tifosi bolognesi. Uno dei poliziotti intervenuto per evitare gli scontri è poi rimasto ferito, con una prognosi di 7 giorni. Per i due indagati il questore di Lecce ha emesso un Daspo d'urgenza: di 3 anni per il tifoso denunciato, di 2 anni per l'arrestato.