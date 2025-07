Ritiro Bologna 2025. Le date, il programma, la guida

Bologna, 3 luglio 2025 - Si avvicina l'appuntamento con il ritiro estivo 2025 del Bologna Fc a Valles, in Val Pusteria (Bolzano), per preparare una nuova, avvincente stagione dopo gli ultimi due campionati che hanno portato, prima, una storica qualificazione in champione, poi la Coppa Italia che mancava da 51 anni.

Per il terzo anno consecutivo, i rossoblù tornano nel cuore dell’Area Vacanze Sci e Malghe Rio Pusteria per il ritiro precampionato dal 15 al 26 luglio, tra panorami alpini e silenzi rigeneranti, le giornate saranno scandite da allenamenti, amichevoli ed eventi aperti ai tifosi. Un’occasione per vivere da vicino la squadra, in un contesto che unisce sport, natura, musica e tradizione altoatesina. E con tante sorprese, a partire dallo show di Gianni Morandi. Ecco la nostra guida con tutto quello che c'è da sapere per non perdersi neanche un appuntamento.