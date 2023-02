Serie su Sinisa Mihajlovic: quando uscirà il tributo di Bologna Fc e Dazn

Bologna, 11 febbraio 2023 – A quasi due mesi di distanza dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic, il Bologna, in collaborazione con Dazn, distribuirà la serie “We Are One – La Serie”, realizzata dal club rossoblù e distribuita proprio dalla piattaforma di streaming.

La data? La più significativa in assoluto. Ovverosia il 20 febbraio, giorno del compleanno di Sinisa Mihajlovic: la serie, infatti, racconta la stagione 2021/2022 dei rossoblù; saranno cinque episodi di trenta minuti l’uno, con l’intera stagione del Bologna narrata con immagini inedite e senza filtri, come i discorsi di Sinisa negli spogliatoi, la vita quotidiana a Casteldebole, ma anche momenti di gioia e di difficoltà vissuti durante l’ultima stagione.

“È il percorso tecnico, umano e psicologico – scrive il Bologna – che porta alla costruzione di una squadra che saprà reagire anche all’avversità più imprevedibile, quella dell’assenza forzata dell’allenatore, ricoverato in ospedale nella parte finale del campionato ma sempre in contatto con i suoi ragazzi”.

Questo, invece, il commento di Claudio Fenucci, amministratore delegato del club: “Questa serie, che ripercorre tutta la stagione 2021-22 del Bologna, completamente realizzata con risorse interne al club, avrebbe dovuto essere pubblicata a dicembre. All’epoca però decidemmo di rinviare l’uscita a causa dell’aggravarsi delle condizioni di Sinisa. Ci sembra giusto pubblicarla ora, in una data simbolica come quella del suo compleanno, per consentire a tutti, tifosi del Bologna e non, di vedere direttamente, con immagini esclusive e inedite, con quanta passione abbia svolto il suo lavoro, nonostante i pesanti cicli di cure, e come la squadra, lo staff e la società abbiano affrontato una situazione senza precedenti. L’idea di realizzare contenuti esclusivi di backstage era nata nell’estate 2021 come un primo passo per incrementare la produzione di quei materiali audiovisivi che diventeranno sempre più necessari nell’attività delle società calcistiche e delle leghe per completare il prodotto offerto al mercato. L’attività sportiva resta l’elemento centrale della nostra missione, ma il modo di raccontarla deve evolversi seguendo il cambiamento delle abitudini degli appassionati”.