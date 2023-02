Sinisa Mihajlovic, l’ex mister del Bologna Fc oggi avrebbe compiuto 54 anni. La famiglia: “Non saremo mai distanti”

Le foto di Sinisa postate dalla famiglia Mihajlovic

Bologna, 20 febbraio 2023 – Cinquantaquattro candeline. Sono quelle che l’ex allenatore rossoblù Sinisa Mihajlovic - scomparso lo scorso 16 dicembre dopo tre anni di malattia - avrebbe spento oggi in occasione del suo compleanno.

La moglie Arianna: “Buon compleanno in Paradiso”

Un compleanno che, a poco più di due mesi dalla sua morte, viene ora celebrato attraverso i messaggi d’affetto che, da ogni parte del mondo, sono stati condivisi sui social. A partire dal “luogo più caro del cuore”: la sua famiglia. “Buon compleanno in Paradiso” scrive la moglie Arianna sui social, sotto una foto in cui è ritratta accanto al coach serbo.

Virginia: “Non saremo mai distanti”

E a cui, in tempi record, sono seguiti più di duemila commenti da parte di tifosi e affezionati da tutto il mondo, che hanno voluto così inviare alla moglie e ai figli un messaggio d’affetto per celebrare la ricorrenza. “Auguri amore della mia vita, ovunque sarai io sarò. E non saremo mai distanti – scrive invece la figlia Virginia sul suo profilo instagram – fino a lassù papà, fino all’infinito”.

Viktorija: “So amare fino a lì”

“Auguri vita mia: so amare fino a lì” recita invece l’augurio di Viktorija, che soltanto ieri – un giorno prima del compleanno del papà - ha compiuto 26 anni: “al mio cuore manca un pezzo” ha ricordato infatti poche ore prima, in una foto che la ritraeva davanti alle candeline. Le parole hanno poi lasciato lo spazio anche a diverse immagini, come quelle che ritraggono i figli Dusan e Miroslav vicino a papà Mihajlovic, in teneri scatti di infanzia. Messaggi d’affetto, inoltre, da tutto il mondo dello sport e dello spettacolo, pubblicati fin dalle prime ore del mattino: sarebbero state 54 candeline, ma l’affetto riservato a Sinisa, come dimostrato, non trova fine.