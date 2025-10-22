Steaua Bucarest-Bologna: i consigli per i tifosi in trasferta

Bologna, 22 ottobre 2025 – Ecco le informazioni utili per i tifosi rossoblù che, domani sera, seguiranno la partita di Europa League a Bucarest, allo stadio National Arena. Il match tra la Steaua Bucarest e il Bologna calcio è in programma alle 19.45 (ora romena), quindi alle 18.45 in Italia.

Ordine pubblico e sicurezza

Per tutelare la manifestazione sportiva e permettere lo svolgimento sicuro dell’evento, la gendarmeria di Bucarest, con le altre autorità competenti, prenderà le misure necessarie per garantire la sicurezza degli spostamenti dei tifosi, diretti verso lo stadio. La gendarmeria schiererà i “dialogue teams”: agenti che parlano inglese per facilitare la comunicazione con i tifosi ospiti.

Si potrà entrare allo stadio a partire dalle 17.45. Necessari all’accesso, i biglietti con carta d’identità o passaporto al seguito.

Gli spostamenti

Ecco i percorsi che potranno seguire i tifosi rossoblù che si dirigeranno allo stadio partendo dalla Città Vecchia.

Tram con la Linea 90 , da Piața Universității – stazione ‘Universitate’ alla stazione ‘Arena Națională’ (capolinea) . Ogni viaggiatore dovrà acquistare un biglietto al momento dell’imbarco (si accettano pagamenti con carta di credito). Per il viaggio di ritorno è possibile utilizzare la stessa linea di trasporto. Il viaggio sarà effettuato sotto scorta delle forze dell’ordine.

, da Piața Universității – stazione ‘Universitate’ alla stazione ‘Arena Națională’ (capolinea) . Ogni viaggiatore dovrà acquistare un biglietto al momento dell’imbarco (si accettano pagamenti con carta di credito). Per il viaggio di ritorno è possibile utilizzare la stessa linea di trasporto. Il viaggio sarà effettuato sotto scorta delle forze dell’ordine. Metropolitana con la Linea blu, dalla stazione ‘Universitate’ alla stazione ‘Piața Victoriei’. Da lì, servirà effettuare un cambio e prendere la Linea gialla, in direzione della stazione ‘Piața Iancului’, dove i tifosi saranno presi in carico dalle forze dell’ordine e scortati all’ingresso dello sport, utilizzando la via Vatra Luminoasă.

dalla stazione ‘Universitate’ alla stazione ‘Piața Victoriei’. Da lì, servirà effettuare un cambio e prendere la Linea gialla, in direzione della stazione ‘Piața Iancului’, dove i tifosi saranno presi in carico dalle forze dell’ordine e scortati all’ingresso dello sport, utilizzando la via Vatra Luminoasă. Il corteo, scortato dalle forze dell’ordine, durerà circa un’ora e percorrerà 4,5 chilometri. Il punto di partenza nella Città Vecchia è Piața Universității – zona della statua, tra le 16 e le 16.45.

I supporter che sceglieranno percorsi alternativi, come in taxi o con i servizi di ride-sharing, saranno attesi vicino allo stadio, sul viale Pierre de Coubertin, con ingresso da via Vatra Luminoasă, dalle 17:45. Si consiglia quindi ai tifosi ospiti di evitare via Maior Ion Coravu.

La partita

Durante la partita, i tifosi bolognesi occuperanno la tribuna nord dello stadio e le forze dell’ordine e il personale di sicurezza effettueranno i regolari controlli su tickets, persone e bagagli. Per evitare assembramenti all’ingresso dello stadio, si consiglia ai rossoblù di raggiungere lo stadio con anticipo, all’apertura dei cancelli.

Altre raccomandazioni

Si raccomanda ai tifosi ospiti di non percorrere le strade utilizzate dai tifosi della Steaua Bucarest (Piața Unirii – Bd. Unirii – Piața Alba Iulia – Bd. Decebal – Piața Muncii – str. Maior Ion Coravu – bd. Pierre de Coubertin – Bd. Basarabia).

Si invitano i tifosi a non farsi coinvolgere in episodi che possano compromettere l’ordine pubblico e la tranquillità, evitando qualsiasi forma di violenza, sia verbale che fisica.

Agli spettatori non è consentito introdurre all’interno dello stadio: bevande alcoliche, materiali pirotecnici vietati dalla legge o altri oggetti che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza dei partecipanti all’evento sportivo. È vietato esporre striscioni che promuovono odio nazionale, razziale, di classe o religioso, la discriminazione di qualsiasi tipo e la violenza.