Bologna, un mese di stop per Orsolini: come sta

Bologna, 22 gennaio 2025 – Si temeva il peggio, e il peggio è arrivato per Riccardo Orsolini, uscito ieri in lacrime dal campo poco dopo la metà del primo tempo della sfida contro il Borussia Dortmund, lamentando un problema ad una coscia. Come si legge infatti sul comunicato del Bologna, uscito poco fa, gli esami a cui si è sottoposto in giornata l'attaccante rossoblù "hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, con tempi di recupero previsti per 3-4 settimane circa".

Un'altra tegola per Orso e un'altra tegola per il Bologna, che già si era trovato costretto a dover fare a meno del suo numero 7 per buona parte del mese di dicembre, sempre a causa di un problema di natura muscolare.

Oltre alla trasferta di Empoli, in programma sabato alle 20.45 al Castellani, Orso salterà anche l'ultima di Champions in casa dello Sporting Lisbona, e con essa sicuramente anche la gara interna contro il Como e, soprattutto, il quarto di finale a Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini, fissato per martedì 4 febbraio.

Non c'è pace per l'attaccante marchigiano (capocannoniere in campionato dei rossoblù con 7 reti), nuovamente costretto ai box. Lavoro in più per Italiano che, come già fatto il mese scorso, dovrà trovare la giusta alternativa.