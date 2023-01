Thiago Motta e i rimpianti dopo Bologna Cremonese

Thiago Motta con Davide Ballardini

Bologna, 23 gennaio 2023 – Le domande di mercato le schiva, ma su quello che per lui sarebbe dovuto essere l’esito della partita Thiago Motta è chiaro: “Meritavamo di più, di vincere. Meritavamo di più per tutto quello che abbiamo creato in poco tempo, visto che si è giocato pochissimo. La mia squadra mi è piaciuta, è stata una partita difficile ma 55 minuti di tempo effettivo sono davvero troppo pochi”. L’insofferenza, nei confronti di una gara spezzettata, non viene nascosta. Così come Thiago, dopo il pareggio per 1 a 1 contro la Cremonese, non riesce a dissimulare l’incomprensibilità nei confronti della decisione di fare giocare il Bologna di venerdì, dando ai suoi tre giorni soli per riposare: “Dobbiamo affrontare lo Spezia con la voglia e lo spirito giusto. Ora recupereremo e ci presenteremo al 200%”.

La decisione di partire con Soriano centravanti e Barrow esterno a sinistra non ha pagato, con l’ingresso di Zirkzee a inizio ripresa che ha dato qualcosa in più: “Ho messo Musa a sinistra con Roberto al centro per aprire degli spazi. Joshua abbiamo cercato di tenerlo alto, avevamo bisogno di una presenza in più in area, il loro difensore era ammonito e giocava condizionato”.

Una Cremonese che porta via un punto da Bologna: “Oggi doveva arrivare la vittoria per ciò che abbiamo dimostrato in campo. Meritavamo noi di segnare per primi, siamo stati poi bravi a riprenderla subito. È stata una gara difficile contro una squadra che aveva tutte le motivazioni per venire qui a chiudersi. Abbiamo provato fino all’ultimo di attaccare, peccato per alcune situazioni dentro l’area che non si sono concluse col gol”.

La mancanza di Arnautovic? Sembrerebbe essersi sentita, ma non per Motta: “Oggi non è con noi. Sono contento di coloro che abbiamo, di ciò che stanno facendo”. Chiusura sul rigore assegnato agli ospiti: “La rimessa laterale che origina il penalty non c’era? Non commento”.

Ai microfoni di Dazn è intervenuto anche Lewis Ferguson, autore di una prova solida e convincente e vicino al gol in pieno recupero: “È stata una partita difficile, come tutte in Serie A: la Cremonese aveva grandi motivazioni per la salvezza, nel primo tempo ha giocato a ritmo basso e noi ci siamo un po’ adagiati. Nel secondo tempo siamo stati più intensi e più pericolosi con tante occasioni da gol che purtroppo non abbiamo concretizzato. Dispiace perché penso che avremmo meritato la vittoria. Ora pensiamo a recuperare le energie: venerdì abbiamo la prima gara del girone di ritorno contro lo Spezia. Giocheremo di nuovo in casa, davanti ai nostri tifosi che sono importantissimi e cercheremo di conquistare a casa i tre punti”.