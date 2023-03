Bologna, Thiago: un premio per ricaricarsi. Intanto Arna manda segnali social

Thiago, un premio per ricaricarsi

Bologna, 9 marzo 2023 – L’entusiasmo non è alle stelle dopo il ko di Torino. Ma più che musi lunghi, i volti sono quelli tirati di chi ha voglia di rifarsi dopo una brutta gara, nata male e finita peggio. Testa alla Lazio, lavoro sul campo e in sala video. Nessun chiarimento. Chi si attendeva, alla ripresa, un faccia a faccia tra tecnico e senatori dello spogliatoio, rimasti in panchina a Torino, è rimasto deluso secondo quando filtra da Casteldebole. E in questa direzione pare andare un post social di Marko Arnautovic, che si ritrae al lavoro individuale, dopo l’allenamento, per recuperare la forma fisica dopo il lungo stop. Thiago ha una filosofia alla quale non transige: lavoro, in campo chi merita di più e chi sta meglio, a prescindere dal nome. Filosofia che ha svoltato la stagione e gli è valsa il titolo di ’allenatore di febbraio’ per la Lega Serie A, primo a riuscirci con due squadre diverse (l’altra è lo Spezia). Ora c’è da rimettere insieme i pezzi che mancavano al puzzle e far sì che possano trasformarsi in nuova linfa e ulteriore valore aggiunto, per completare l’opera. E se Thiago Motta, da sempre attento alle gerarchie del...