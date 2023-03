Bologna Fc, Thiago Motta vince il premio di “Coach of the month” di febbraio

Bologna, 8 marzo 2023 - I risultati ottenuti nell'ultimo mese sono valsi a Thiago Motta il premio di "Coach of the month" di febbraio, un riconoscimento dato al miglior allenatore del mese della Serie A. Per il calcolo finale per l'assegnazione del premio sono stati considerati i risultati ottenuti tra la 21° e la 24° giornata di campionato.

Thiago Motta festeggia la vittoria del Bologna contro l'Inter (foto Schicchi)

In quelle quattro partite di Serie A Thiago Motta ha portato il Bologna a centrare tre vittorie, 2-1 contro la Fiorentina al Franchi, 2-1 contro la Sampdoria a Marassi, e 1-0 contro l'Inter al Dall'Ara, perdendo solo la gara casalinga contro il Monza (1-0). Questi risultati hanno permesso al tecnico rossoblu di portare il Bologna nella parte sinistra della classifica a ridosso della zona Europa, nonostante il Bologna stia facendo i conti con assenze pesanti, come quella di Arnautovic.

Thiago Motta, però, è riuscito a valorizzare al meglio i giocatori a sua disposizione, come Riccardo Orsolini (video), a segno in tutte e tre le vittorie rossoblu contro Fiorentina, Sampdoria e Inter. La consegna del premio "Coach of the month" è in programma per sabato alle 20.45 al Dall'Ara prima del fischio d'inizio di Bologna-Lazio.