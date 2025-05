Tifosi del Bologna e la trasferta del grande sogno: “Siamo carichi a bestia”

Bologna, 14 maggio 2025 – Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, si dice scaramantico e partendo verso Roma non si sbilancia sulla finale di Coppa Italia contro il Milan che stasera attende la squadra rossoblù.

Ma tra i bolognesi pronti a invadere la capitale l'entusiasmo è impossibile da contenere: "Siamo carichi a bestia, vinciamo tranquilli. Forza Bologna", lancia la carica uno dei tifosi che stamattina si sono ritrovati nel parcheggio del Majorana, a San Lazzaro, per salire sui pullman noleggiati per la trasferta.

"Siamo pronti per conquistare Roma, speriamo vada tutto bene, più che altro con i trasporti. Abbiamo già il pullman bloccato in autostrada, ma siamo qua in attesa: fermento e tanta positività", dice un altro tifoso. Il bus, spiega, deve arrivare da Rimini ma è stato rallentato da un incidente incontrato lungo il tragitto.

Nessun problema, comunque: "Male che vada, siamo pronti con le macchine". Come tifosi "siamo sempre molto uniti alla squadra, speriamo stasera facciano un bel lavoro. Dispiace per venerdì", quando il Bologna ha perso proprio contro il Milan in campionato, ma "speriamo di rifarci questa sera".

E un altro supporter rossoblù, con bandiera in spalla: "Stanotte ho fatto fatica a dormire, perché è una situazione unica. Sono agitatissimo ed emozionato. Vado con mia figlia, io non sono mai andato a una finale in vita mia e quindi siamo qua ansiosi e fiduciosi".

Il mood non cambia passando a un'altra voce: "Siamo carichi, tutti a Roma e speriamo di tornare con la vittoria". Poi si caricano le vivande sul bus e si parte. Il capo-autista è romagnolo e chissà se tifa Bologna, ma non manca di partecipare alla festa suggerendo al collega al volante un'energica strombazzata: "Dai di bitonale!". E via.