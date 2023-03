Bologna Fc, contro il Torino si aprono i casting per il prossimo centravanti

Musa Barrow

Bologna, 2 marzo 2023 – Il problema centravanti? Un dilemma non più di moda a Casteldebole, soprattutto ora che Thiago Motta può contare su tutti gli effettivi a sua disposizione, avendo recuperato, per quel che riguarda il reparto offensivo, anche Nicola Sansone, Marko Arnautovic e Joshua Zirkzee.

Se nelle ultime settimane il tecnico italo-brasiliano ha dovuto varare anche qualche soluzione di emergenza, dovuta alla contemporanea assenza dei tre giocatori offensivi già citati, ecco che nel preparare la partita contro il Torino di lunedì sera Motta potrà avere tutte le armi a sua disposizione, proponendo quell’assetto che, nelle sue idee, potrà maggiormente impensierire il Torino e, in particolare, il reparto difensivo dei granata, guidato da quel Schuurs che in estate era stato avvicinato anche al Bologna, prima del suo passaggio al Toro dall’Ajax.

Se contro il Monza Motta aveva azzardato Ferguson prima punta, mentre qualche settimana prima era toccato a Soriano giocare in quel ruolo, nel pareggio per 1 a 1 contro la Cremonese, ecco che contro il Torino le cose potrebbero cambiare (già lo sono, in realtà). Sia contro la Sampdoria, sia contro l’Inter, infatti, il centravanti designato è stato Musa Barrow: zero gol, ma prestazioni in crescendo, soprattutto contro i nerazzurri, con il gol annullato dopo neanche un quarto d’ora di gioco che aveva sbloccato la gara, prima dell’intervento - giusto – del Var.

Ora, nella gara di lunedì sera, si aprono i casting a Casteldebole: in vantaggio appare ancora una volta proprio Barrow, a caccia di quella rete che in campionato gli manca dall’11 settembre scorso, quando al Dall’Ara segnò alla Fiorentina nell’interregno Vigiani-Magnani.

Se il gambiano, però, dovesse essere dirottato sulla fascia (andando a creare un tridente pesante, con Orsolini e un centravanti ‘vero’), le cose potrebbero cambiare: Zirkzee ha saltato solamente le ultime uscite, e prima dello stop si era mostrato in forma e tirato a lucido, garantendo a Motta e ai compagni prestazioni di buon livello.

Arnautovic, invece, tra una cosa e l’altra manca dalla prima gara del 2023 (eccezion fatta per quell’apparizione fugace contro il Monza): fu in occasione della sconfitta all’Olimpico contro la Roma che il pestone rifilatogli in partita lo mandò ko, prima dell’infortunio all’anca. È chiaro che nessuno dei due giocatori può in questo momento garantire i novanta minuti, ma Motta ha ancora qualche allenamento per capire chi schierare come punta contro il Toro: i casting si aprono a Casteldebole, da capire chi la spunterà.