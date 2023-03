Torino Bologna, probabili formazioni e dove vederla in tv

Torino-Bologna: ecco le probabili formazioni

Bologna, 6 marzo 2023 - Il Bologna per dare continuità al successo contro l’Inter, il Torino per rialzare la testa dopo il derby: la sfida tra gli uomini di Juric e Motta di questa sera mette in palio un biglietto per continuare a credere nell’Europa, a patto di uscire dal match dell’Olimpico Grande Torino con i tre punti in tasca. La partita di oggi (ore 20.45, diretta su Sky e Dazn) vede affrontarsi ottava e undicesima forza del campionato, con la possibilità di continuare ad innalzarsi in classifica: a Rapuano di Rimini la direzione dell’incontro valido per la settima giornata del girone di ritorno.

Come arriva il Torino

Dopo avere perso il derby contro la Juventus settimana scorsa, Ivan Juric potrebbe confermare buona parte della formazione vista contro i bianconeri: in porta Milinkovic, la difesa potrebbe registrare l’ingresso tra i titolari di Gravillon al posto di Djidji, con Buongiorno e Schuurs a completare il reparto, mentre sulle fasce i giocatori al momento in vantaggio sono Aina e Rodriguez. In mezzo al campo Linetty potrebbe essere sostituito da Adopo, con Ilic al suo fianco, mentre in avanti non si cambia: alle spalle di Sanabria agiranno Karamoh e Miranchuk.

Come arriva il Bologna

Alla fine Motta dovrebbe confermare in buona parte l’undici che ha vinto contro l’Inter: in porta Skorupski, in difesa Posch e Cambiaso terzini con il dubbio legato al centrale che agirà al fianco di Lucumì, visto che Bonifazi potrebbe prendere il posto di Sosa. A centrocampo, visto l’infortunio di Dominguez, pronto Moro insieme a Ferguson e Schouten, mentre davanti il tridente non dovrebbe subire variazioni, con Orsolini e Soriano ai lati di Barrow. Attenzione, però, all’ipotesi doppio centravanti: in quel caso a partire dall’inizio sarebbero Zirkzee e Arnautovic, con un cambio di modulo conseguente.

Così in campo

Torino – Bologna

Oggi, ore 20.45.

Stadio Olimpico Grande Torino.

Diretta tv: Dazn, Sky Sport Calcio 202

Arbitro: Rapuano di Rimini.



TORINO (3-4-2-1): 32 Milinkovic; 5 Gravillon, 3 Schuurs, 4 Buongiorno; 34 Aina, 21 Adopo, 8 Ilic, 13 Rodriguez; 59 Miranchuk, 7 Karamoh; 9 Sanabria.

Allenatore: Juric.

Panchina

73 Fiorenza, 89 Gemello, 2 Bayeye, 17 Singo, 26 Djidji, 27 Vojvoda, 94 N’Guessan, 66 Gineitis, 77 Linetty, 23 Seck, 49 Radonjic.



BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 3 Posch, 14 Bonifazi, 26 Lucumì, 50 Cambiaso; 19 Ferguson, 30 Schouten, 6 Moro; 7 Orsolini, 99 Barrow, 21 Soriano.

Allenatore: Motta.

Panchina

1 Bardi, 34 Ravaglia, 4 Sosa, 5 Soumaoro, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 77 Kyriakopoulos, 17 Medel, 20 Aebischer, 25 Pyyhtia, 9 Arnautovic, 10 Sansone, 11 Zirkzee.