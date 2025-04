Finale Coppa Italia Bologna Milan, prezzi e modalità di vendita dei biglietti. Cosa c’è da sapere

Bologna, 28 aprile 2025 – Ecco tutte le informazione che i tifosi rossoblù stavano aspettando, cioè prezzi, tempi e modalità di vendita dei biglietti per la Finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan in programma mercoledì 14 maggio alle 21 allo stadio Olimpico.

Biglietti finale di Coppa Italia, i prezzi dei vari settori

I biglietti per la tribuna Monte Mario partiranno da 220 euro; 180 quelli per la ‘laterale’. Quelli per la tribuna Tevere, invece, vanno da 130 a 170 euro. Distinti a 60 euro e curve a 40 per chiudere il listino prezzi. I bambini che non hanno compiuto 6 anni entrano gratis senza diritto di posto.

Ai sostenitori del Bologna sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord. Ai sostenitori del Milan sono riservati i biglietti dei settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud. Tutti i titoli di accesso sono non cedibili. I biglietti saranno messi in vendita esclusivamente in modalità digitale su tutta la rete vivaticket.com a partire dalle 10 di mercoledì 30 aprile con le modalità che seguono.

Biglietti finale di Coppa Italia, come funziona la vendita

Abbonati

I biglietti per i tifosi rossoblù saranno in vendita dalle 10 del 30 aprile fino alle 9 del 4 maggio per chi ha già l’abbonamento alla Serie A del Bologna. Si potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino abbonati.

Possessori della tessera ‘We Are One’

Dalle 10 del 4 maggio alle 10 del 6 maggio si aggiungono alla possibilità di acquistare i biglietti anche i possessori di ‘We Are One Card’, che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché anche in questo caso gli intestatari risultino possessori della card. Saranno ritenute valide le ‘We Are One Card’ sottoscritte entro il 30 aprile.

Vendita libera

Per entrambe le squadre, dalle 12 del 6 maggio 2025 ci sarà l’eventuale inizio della

fase di vendita ‘libera’ dei biglietti residui. Per ulteriori informazioni sarà possibile consultare i siti di Vivaticket, Lega Serie A e Bologna.

Diversamente abili

Dalle 14 del 6 maggio fino ad esaurimento posti i tifosi diversamente abili con certificato di invalidità al 100% e che necessitano di assistenza continua (condizione che deve essere riportata sul certificato di invalidità) potranno richiedere i biglietti loro riservati. L’accompagnatore dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne. Per i sostenitori del Bologna previsti fino ad un massimo di 260 posti disponibili (80 disabili in carrozzina + 50 non in carrozzina e relativi accompagnatori (1 per ogni disabile) in Tribuna Tevere lato Nord.

Tessere Coni e Figc

I titolari delle Tessere Coni e Figc di Tribuna d’Onore, valide per il 2025, potranno effettuare le richieste di accredito, sino ad esaurimento posti, unicamente tramite il portale dedicato che verrà comunicato in un secondo momento, a partire dalle 12 di giovedì 8 maggio. Il richiedente dovrà necessariamente compilare tutti i dati richiesti dal modulo di accreditamento digitale, allegando anche copia del documento di identità e della Tessere CONI e FIGC di Tribuna d’Onore in corso di validità. In caso di accoglimento della richiesta sarà inviata una mail con allegato il biglietto di accesso in modalità home ticketing. Le Tessere Coni e Figc non di Tribuna d’Onore non consentiranno l’accesso a questa gara.