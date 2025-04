Verso la finale di Coppa Italia. Trentamila biglietti ai tifosi rossoblù. Ipotesi martedì per la prevendita

Bologna, 27 aprile 2025 – Salvo sorprese, oggi sarà il giorno delle disposizioni della Lega Calcio in vista della prevendita dei biglietti della finale di Coppa Italia in programma il 14 maggio a Roma. Le indiscrezioni sulle modalità, però, già circolano. Se le notizie troveranno conferma, martedì sarà il giorno di apertura della prevendita, che dovrebbe avvenire on line su circuito Vivaticket. Saranno 30mila i tagliandi a disposizione dei tifosi rossoblù, altrettanti quelli per i supporter del Milan.

Sarà riservato qualche giorno di prelazione per gli abbonati e altrettanti, a seguire, per i possessori di Fidelity card. In tanti stanno cercando di sottoscrivere nuove tessere per poter acquistare il biglietto in prelazione, ma se le indiscrezioni della vigilia troveranno conferma, la Lega dovrebbe accettare nella prima fase di prevendita solo le Fidelity sottoscritte prima delle semifinali: questo è uno dei dubbi da sciogliere per i quali si attendono le disposizioni ufficiali, unitamente alla durata della prevendita riservata agli abbonati e ai possessori di Fidelity. Terminate queste due fasi, ci sarà poi la vendita aperta a tutti i tifosi e alle nuove Fidelity card, ammesso che i tagliandi non vengano bruciati prima, ovviamente.

Intanto la Lega ha provveduto al sorteggio per l’assegnazione dei settori ai tifosi: a quelli rossoblù spetterà la Curva Nord, che all’Olimpico abitualmente spetta ai tifosi della Lazio e zone adiacenti, mentre quelli del Milan troveranno posto in Curva sud, così da avere un Olimpico perfettamente diviso a metà.

La Lega Serie A prevede il tutto esaurito e ha mantenuto un cuscinetto di tagliandi (circa 8mila) da distribuire agli sponsor. I prezzi non dovrebbero discostarsi troppo da quelli di un anno fa e quindi, andando a verificare i costi dell’ultima finalissima, questa dovrebbe essere all’incirca la forbice: 30-35 euro per le curve, 55-60 per i distinti, 130 euro per le tribune Tevere Laterali, 170 per la tribuna Tevere centrale, 180 euro per le tribune Monte Mario Laterali e circa 220 per la tribuna centrale Monte Mario.

Salvo sorprese, quindi, all’indomani della trasferta di Udine, partirà la corsa al biglietto per la finale di Roma, alla quale il Bologna approda a 51 anni di distanza dalla vittoria dell’ultima Coppa Italia (contro il Palermo) e dell’ultima finale disputata dal club rossoblù. Finale storica per il Bologna, la seconda in quattro anni per un Vincenzo Italiano al primo atto finale in rossoblù, dopo quello con la Fiorentina, con cui ha raggiunto anche due finali di Conference. Cerca il primo trofeo della carriera il tecnico, che dopo aver mantenuto la promessa di portare 30mila tifosi a Roma sogna il tripudio.