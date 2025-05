Vincenzo Italiano si racconta in un’intervista esclusiva

Bologna, 30 maggio 2025 - "Quando ho visto, dal pullman, tutta quella marea rossoblù, ho provato un'emozione indescrivibile. Io avevo già deciso di rinnovare, ma lì la mia decisione si è suggellata". Così Vincenzo Italiano racconta, in un'intervista esclusiva al Carlino, domani in edicola, la sua scelta di firmare con il Bologna un prolungamento di contratto fino al 2027.

Ma al Carlino il tecnico rossoblù parla di tutto: dalla notte prima della finalissima di Roma alle emozioni per la vittoria della Coppa Italia, passando per il rapporto con la città, fino al mercato e agli obiettivi per la prossima stagione in cui la sua squadra sarà impegnata su quattro fronti.