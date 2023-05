Bfd, un progetto vincente Prima squadra al mondo con disabili intellettivi

ULTIMATE FRISBEE

di Alessandro Gallo

Dieci squadre, più di duecento tesserati e un team – il Good Morning All Inclusive – che non ha eguali nel resto del mondo. Sono i numeri che proiettano il Bfd, ovvero il Bologna Flying Disc, ai vertici della specialità dell’ultimate frisbee. Giocano e si allenano soprattutto al centro sportivo Ferrari (il vecchio campo della Turris Calcio, in via del Battiferro) e, al tradizionale Paganello di Rimini, una sorta di mondiale per ultimate frisbee per club, hanno dato spettacolo conquistando subito il terzo e quarto posto e prestando alcuni elementi al team che ha conquistato il trofeo.

Ma la formazione che li rende unici è quella che ha ottenuto il settimo posto. Non era accaduto, nella storia di questa specialità, che una società di ultimate frisbee proponesse una squadra di disabili intellettivi. Invece, grazie al progetto portato avanti da Davide Morri – uno che ha giocato anche da ‘professionista’ negli States – e Giulia Cristofolini, è nata questa squadra destinata ad abbattere ulteriormente le barriere. I Good Morning All Inclusive hanno chiuso al settimo posto – tra gli under 15 –, ma a Rimini hanno conquistato il trofeo più prestigioso, quello che viene chiamato ‘lo spirito del gioco’.

Nella squadra, insieme con l’allenatore Morri troviamo Fabrizio Tartarini, Federico Masi, Marco Azzoguidi, Alex Whango, Damiano Lorenzini, Massimiliano Rodolfo, Andrea Sammarchi, Luca Bruni, Matteo Pirreca, Luca Santandrea, Davide Sozzi, Matteo Todeschini e Alessandro Commentale.

Al Paganello successo per gli SpritzMixed (Padova) che hanno potuto contare sui rinforzi del Bfd Giulia Baroni, Edoardo Trombetti e Simone Gasperini. Al terzo posto i Bfd Staysporty che superano 13-6 i Bfd Hermanoz. Nella formazione che ha chiuso la corsa al terzo posto, oltre a Morri e Irene Scazzieri, troviamo Andrea Mastroianni, Ivan Cantù, Riccardo Venturoli, Sofia Scazzieri, Ilaria Bonfante, Arturo Laffi, Francesca Sorrenti, Gaia Pancotti, Giovanni Saracco, Chiara Lolli, Federico Caraceni e Luca Tognetti.

Il Bologna Flyng Disc non nasce dal nulla: in origine era il gruppo affiliato al Cus Bologna. Così i Bfd cercheranno, prossimamente, di confermarsi non solo ai vertici del campionato italiano, ma anche in Europa, come è nel caso delle donne, che il titolo continentale l’hanno già vinto più volte.

Tra i prossimi appuntamenti, per le prime squadre, ci saranno un torneo a Padova per preparare la Champions League. E dopoPadova, oltre alla ripresa dei campionati italiani, ci saranno gli appuntamenti a Bruges e poi a Berna. Perché l’obiettivo della giovane società è chiaro: continuare a vincere, come accadeva sotto i colori del Cus e portare a Bologna tanti titoli italiani e internazionali.

L’assetto societario vede Giulio Scozzari come presidente, Leonardo Calabrese come vice e una struttura di soci fondatori nei quali troviamo l’icona Davide Morri, Arturo Laffi, Gaia Pancotti, Luca Coppi e Leonardo Grillini.

Per chi voglia informazioni l’indirizzo di posta elettronica al quale fare riferimento è [email protected]