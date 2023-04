Bianconeri in grande emergenza Ma si rivede anche l’ex Masina

di Giacomo Guizzardi

Dall’entusiasmo per la vittoria contro il Milan di due settimane fa alla partita di quest’oggi, che l’Udinese di Sottil – squalificato, in panchina andrà Cristaldi – affronterà in situazione emergenziale.

Il successo contro i rossoneri ha lasciato parecchi strascichi in casa friulana, che sfiderà il Bologna quest’oggi senza tre elementi chiave: la difesa, infatti, sarà orfana di Becao e di Perez, titolarissimi con Sottil, ma costretti a saltare il match del Dall’Ara.

Al loro posto pronti Ehizibue come centrale di destra e l’ex Masina a sinistra, con Bijol a guidare il reparto. In mediana un’altra assenza di peso: non ci sarà Walace ("Per caratteristiche fisiche e tecnico-tattiche è insostituibile", ha detto alla vigilia Sottil), con Lovric e Arslan chiamati ad una prova di sacrificio in mezzo al campo per sostituire il brasiliano, perno dei bianconeri.

Sulle fasce l’ormai promesso sposo del Tottenham Udogie ed Ebosele. A completare la mediana Pereyra, al quale saranno affidati anche compiti da incursore, mentre in avanti spaventano la fisicità e la rapidità della coppia Success-Beto: all’andata il portoghese, scatenato, aprì le danze dopo dieci minuti, sfiorando il raddoppio (poi annullato dal Var) sempre nel primo tempo.

Nove le reti in questa serie A per l’ex Portimonense, arrivato ad Udine nell’estate del 2021; zero, invece, le marcature del numero 7, ex Watford, in ogni caso intoccabile per Sottil vista l’enorme mole di gioco che riesce a creare.

I sei assist confezionati fin qui in questa stagione ne sono un esempio. In infermeria anche Deulofeu, out da parecchi mesi, mentre partirà dalla panchina Thauvin: l’ex Marsiglia ha fin qui deluso, non essendo riuscito ancora a sfondare nel campionato italiano.

Assente anche Ebosse: per lui stagione finita. "L’arma vincente sarà l’ordine tattico, la pazienza e l’intelligenza": Sottil detta il piano gara. L’Udinese si prepara per sbancare il Dall’Ara.