E’ senza dubbio la sfida tra il Progresso e il Russi il big match della 25° giornata del girone B di Eccellenza in campo alle 14,30. I rossoblù di Franco Farneti occupano infatti il secondo posto a quattro lunghezze di distacco dalla capolista Victor San Marino (che ieri ha battuto 2-0 il Bentivoglio) mentre la formazione romagnola è terza a un solo punto dal team di Castel Maggiore. Attesa anche per il derby tutto bolognese tra il Medicina Fossatone ed il Granamica, al sesto posto a pari-merito a quota 39: sia il team di Giangiacomo Geraci che quello di Davide Marchini si sono resi protagonisti sin qui di campionati abbastanza soddisfacenti anche se, nell’ultimo periodo, soprattutto per i giallorossi, è arrivato qualche inciampo di troppo. Non si giocherà oggi, infine, la sfida tra il Castenaso di Marco Gelli e la Valsanterno: il match è stato posticipato a mercoledì alle 20,30. Per quanto riguarda il girone A, il Sasso Marconi di Fabio Malaguti cercherà di espugnare il terreno di gioco del Campagnola mentre l’Anzolavino, che in settimana ha incassato le dimissioni di mister Alessandro Evangelisti (al suo posto è stato promosso dal settore giovanile Massimo Catalfamo), cercherà di mantenere vive le ormai flebili speranze salvezza sul terreno dell’Agazzanese.