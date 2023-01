Big match per la Virtus di Ticchi Alle 20 arrivano le regine di Schio

Sfida al vertice per la Virtus Segafredo. Questa sera alle 20 la formazione di Giampiero Ticchi è attesa dal confronto interno con la capolista e imbattuta Schio. Al PalaDozza Sabrina Cinili e compagne, reduci dalla vittoria di Eurolega contro Polkowice, avranno la possibilità di misurare la loro crescita con le campionesse d’Italia in una sfida giunta al terzo atto e che potrebbe ripetersi, per la conquista dei trofei, anche in Coppa Italia e nei playoff scudetto. Quella tra Schio e Virtus è una lunga e avvincente sfida tra due delle realtà più importanti a livello nazionale e internazionale, visto che sono le squadre che rappresentano il movimento in Eurolega. A livello di formazione in casa bianconera Ticchi torna ad avere a disposizione Cheyenne Parker (nella foto) lasciata precauzionalmente a riposo sia contro San Giovanni Valdarno sabato scorso, che con Polkowice martedì. Direzione di gara di Virtus-Schio affidata a Caforio, Maschietto e Attard.

Le altre gare: Sassari-Venezia, Faenza-San Giovanni Valdarno, Geas Sesto San Giovanni-Brixia, San Martino di Lupari-Lucca, Ragusa-Campobasso, Crema-Moncalieri.

La classifica: Schio 32, Virtus Bologna e Venezia 28, Sassari 22, Geas Sesto San Giovanni 20, Campobasso e Ragusa 18, San Martino di Lupari 16, Moncalieri 12, Faenza 10, Crema 8, Lucca e Brixia 4, Galli San Giovanni Valdarno 2.

Filippo Mazzoni