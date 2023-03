Biglietti, i prezzi per l’Atalanta

Per i residenti in città oggi è l’ultimo giorno utile per acquistare in ‘prelazione’ i biglietti della sfida col Milan in programma sabato 15 aprile al Dall’Ara. Da domani, invece, vendita libera.

E mentre continua a viaggiare a ritmi sostenuti la prevendita per la gara di domenica con l’Udinese (già superata la soglia dei 21 mila spettatori) ieri l’Atalanta ha reso noto i prezzi dei biglietti acquistabili dai tifosi ospiti per l’Atalanta-Bologna di sabato 8 aprile. Ecco le tre fasce di prezzo: distinti ospiti 25 euro (16 euro per gli under 18), tribuna centrale 130 euro (30 euro per donne, under 18 e over 65), tribuna d’onore 200 euro (30 euro per donne, under 18 e over 65).