Biglietti, un centinaio ancora da vendere

Soldout o no? Alla fine il ‘rischio’ è che non vada completamente esaurito il centinaio di biglietti ancora in vendita, appartenenti ai settori di tribuna numerata e poltrona Gold. L’incasso, però, sarà ghiotto (dovrebbe sfiorare il milione) e in ogni caso verrà superato il record di presenze fatte registrare con il Milan. Quanto alla squadra, come ogni notturna al Dall’Ara, ieri notte tecnici e calciatori non sono andati in ritiro e hanno dormito a casa, salvo poi ritrovarsi oggi a Casteldebole per il risveglio muscolare e successivamente all’hotel Calzavecchio per il pranzo.