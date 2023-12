BOLOGNA. 1

Primo tempo

23’ Zirkzee scodella per Saelemaekers che da fuori area azzarda un destro senza fortuna

28’ bella percussione di Saelemaekers che serve un bel pallone per Ferguson: la conclusione dello scozzese viene però murata

35’ contropiede fulmineo dell’Atalanta: Lookman si allunga un po’ il pallone e sull’uscita tempestiva di Skorupski calcia di sinistro, ma non trova la porta

39’ De Katelaere serve Koopmeiners che a due passi da Skorupski di testa non centra lo specchio

44’ Ederson si incunea nell’area rossoblù, il controllo non è preciso e quando calcia il pallone Skoruspki con la mano gli respinge la conclusione

46’ Lookman scatenato si invola in area e calcia di sinistro, palla alta ma brivido per Skorupski

Secondo tempo

1’ il colpo di testa di Urbanski libera Fabbian che però calcia alto

6’ Lookman si libera di Beukema e mette in mezzo un pallone perfetto per De Katelaere: Freuler intuisce tutto e salva in corner

10’ De Katelaere calcia da venti metri, Skorupski si distende e respinge

12’ ci prova Lookman, palla non lontana dal palo

18’ capolavoro di Zirkzee che libera Fabbian davanti a Carnesecchi, ma incredibilmente il centrocampista calcia alto

38’ Ferguson controlla e calcia di sinistro: palla alta

39’ Muriel non trova lo specchio dal cuore dell’area: occasionissima

41’ 1-0 GOL FERGUSON corner di Orsolini, lo scozzese indisturbato insacca di testa il gol vittoria