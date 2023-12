BOLOGNA. 2

Primo tempo

8’ Saelemaekers mette il turbo e lascia sul posto Kristensen, che in area allarga il braccio mentre il rossoblù frana a terra: contatto lieve, Guida non intravede gli estremi per il rigore.

24’ Ndoye duetta con Zirkzee e dal cuore dell’area mette in mezzo un pallone che semina il panico nella difesa giallorossa.

27’ Llorente da centrocampo vede Ravaglia fuori dai pali e su punizione ci prova: il portiere rossoblù arretra e devia in corner.

31’ incornata di Belotti, che ruba il tempo a Beukema: Ravaglia si distende e devia in corner.

37’ 1-0 GOL MORO Freuler avvia l’azione, Ndoye è un fulmine sulla destra e serve un pallone al bacio per il croato che va a rimorchio e infila Rui Patricio sul palo più lontano.

42’ Zirkzee ubriaca mezza difesa giallorossa e calcia verso Rui Patricio: conclusione murata 44’ Zirkzee fa viaggiare Ndoye, che tira ma non trova lo specchio.

Secondo tempo

4’ 2-0 AUTOGOL KRISTENSEN magistrale azione rossoblù: Zirkzee fa viaggiare Ferguson, che scodella al centro un pallone insidioso che lo svizzero sfiora e il difensore giallorosso spedisce involontariamente in rete.

20’ gran salvataggio di Freuler che respinge un tiro a colpo sicuro di Kristensen in area.

24’ Pellegrini calcia a rete, Lucumì è sulla traiettoria: minaccia sventata.

35’ una carambola libera Belotti davanti alla porta, Ravaglia con un gran riflesso respinge la conclusione di piede.

37’ sinistro di Ferguson nelle braccia di Rui Patricio.