Bologna 2016-Cmp Global, il derby promette spettacolo

di Giacomo Gelati

Dalle fosse della retrocessione alla rapida rinascenza, fino all’approdo ai playoff per un posto in Interregionale 20232024: oggi il Bologna 2016 del presidente Rossano Guerri si trova dove aveva fortemente voluto essere il giorno dopo il declassamento dalla serie B alla C Gold arrivato a giugno 2022.

Pianificazione, ricostruzione, svecchiamento e in pochi mesi i rossoblù hanno consolidato la propria leadership fino al secondo posto al termine della stagione regolare che adesso vale il fattore campo nella finalina playoff contro la Cmp Global.

Oggi alle 18,30 inizia lo step conclusivo dell’ultimo campionato a nome C Gold, prima dell’introduzione dei neonati Interregionale e C Unica: al PalaSavena è tempo di gara-uno (serie unica al meglio delle tre gare).

"Siamo contenti della nostra regular season – spiega il presidente Guerri –, anche perché è stata una stagione intensa e complessa che, al di là degli incidenti che ci hanno rallentato, ha portato con sé buoni risultati e reso questa squadra divertente. Forse potevamo fare qualcosina in più, ma non è più tempo di guardare agli infortuni e alle assenze, in un campionato ci sono sempre: siamo sempre stati bravi ad adattarci e siamo soddisfatti del percorso".

Il rendimento stagione è di 1-1 fra le due bolognesi, che si conoscono molto bene.

"Ci giochiamo tutto contro una squadra che ci sta simpatica e che conosciamo bene: abbiamo avuto loro giocatori e c’è grande reciprocità. Al contempo però non sono una squadra da sottovalutare perché hanno un mucchio di esperienza ed energia. Dobbiamo giocare come sappiamo".

Il plauso alla regina Scandiano, prima promozione diretta della stagione in attesa di sapere chi saranno le altre 4 (le altre finali sono Ferrara 2018-Montecchio, Olimpia Castello-Sg Fortitudo e Fulgor Fidenza-Lg Competition).

"Chiudiamo la stagione con 20 vittorie e 6 sconfitte, lasciando indietro qualche punto che con la squadra al completo probabilmente non avremmo perso per strada. Ma in un campionato equilibrato sono cose che succedono e credo che Scandiano abbia meritato molto perché si è dimostrata la squadra più forte: credo che la classifica finale sia giusta e rispecchi il valore delle squadre. Noi arriviamo al derby per la prima volta al completo, la squadra si sta allenando bene ed è determinata: in 2-3 partite ti giochi tutto e bisogna stare attentissimi. Dopotutto in Nba Milwaukee è stata eliminata da Miami".