Bologna 2016, missione compiuta La Sg Fortitudo si rimette in corsa

La C Gold si inchina al Bologna 2016 di coach Lunghini (nella foto), che ha vita facile in gara-due delle finali di categoria e sul campo della matricola Cmp Global (2 promozioni dalla serie D alla C Gold e questa finale in tre anni di attività) stacca il pass per il campionato Interregionale 20232024: una cavalcata da 22-6 di rendiconto che depenna così l’amarezza per la retrocessione dello scorso anno. Riapre invece la serie l’Sg Fortitudo di coach Mondini, che piega nettamente l’Olimpia Castello e si giocherà la promozione nella bella.

Sono invece iniziati i playout sui campi della C Silver emiliano romagnola. Momento negativo per il Cvd Casalecchio di coach Baiocchi, che allunga a quattro sconfitte la sua striscia e va sotto 0-1 contro la matricola e rivelazione Veni, trascinata da un Bulgarelli da 20 punti. Buona la prima invece per la Virtus Medicina, che ha vita facile contro la Bsl San Lazzaro e ora ha il primo match point per la promozione in C Unica 20232024. Primi responsi anche dalla serie D, dove il tabellone dei quarti ha portato ai primi passaggi di turno: vittorie infatti per Cmo e Villanova Tigers, che liquidano 2-0 rispettivamente Vignola e Vis Persiceto e ottengono così il pass per le semifinali di categoria. Pareggiano infine la serie, dovendo così ricorrere alla bella, Budrio e Granarolo, contro Audace Bombers e Modena.

Giacomo Gelati