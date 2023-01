Bologna Atalanta formazioni: sarà Sansone il vice Arnautovic, altra chance per Soriano

Sarà Sansone il vice-Arna, altra chance per Soriano Lykogiannis viaggia verso la conferma da titolare

Bologna, 8 gennaio 2023 – Il tempo dei giovani? Non ancora, non esattamente. Per la gara di domani sera contro l’Atalanta la freschezza del diciottenne Antonio Raimondo, impiegato per novanta minuti con la Primavera nel pomeriggio di venerdì, contro il Sassuolo, sarà sacrificata in favore dell’esperienza di Nicola Sansone, che con ogni probabilità rappresenterà l’unico terminale offensivo per il Bologna. Thiago Motta, vista l’emergenza in attacco, con Barrow, Zirkzee e soprattutto Arnautovic infortunati e con un Vignato sempre più fuori da qualsivoglia gerarchia o rotazione, si affiderà all’ex Villareal e Sassuolo. Sansone, da quando Motta si è insediato a Casteldebole, ha raccolto manciate di minuti, rimanendo seduto in panchina nelle ultime quattro gare dei rossoblù: contro l’Atalanta, vuoi per mancanza di alternative, vuoi per merito e serietà mostrata in allenamento, toccherà a lui guidare l’attacco, con Orsolini e Soriano ai suoi lati. Raimondo si accomoderà in panchina, e con lui – forse – Camil Mmaee, classe 2004, di ruolo punta: è stato aggregato agli ultimi allenamenti coi grandi, probabile la convocazione per domani. A centrocampo, nonostante le prove non esaltanti di Dominguez e Ferguson, toccherà ancora a loro partire dall’inizio: come la Roma anche l’Atalanta si presenta con una mediana a due, con...