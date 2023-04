Bologna bello e impossibile per l’Udinese

di Gianmarco

Marchini

Thiago e filo: è un ricamo d’autore. Bello questo Bologna, cucito da Motta su misura delle sue idee, un po’ futuristiche e anticonvenzionali, difficili da digerire subito, come tutte le rivoluzioni, del resto. Bello e impossibile, questo Bologna: impossibile da credere, pensando alle premesse di questa stagione, e impossibile soprattutto per l’Udinese, travolta 3-0 e superata in classifica. Bella, possibile e reale, la classifica che vede i rossoblù a quota 40 punti, quattro in meno della Juventus inquilina di quel settimo posto che strizza l’occhio all’Europa. Chi vivrà il finale di questo campionato, vedrà. Ma a prescindere dal piazzamento finale, c’è da metterci la firma a godersi un Bologna così.

Non c’è mai storia al Dall’Ara, dove la partita - diretta con autorità da Maria Sole Ferrieri Caputi alla sua seconda in A - di fatto finisce dopo tre minuti, con la bordata velenosa di Posch (quinta rete stagionale) che da fuori area sorprende Silvestri. Il resto è un lungo e piacevolissimo monologo rossoblù, irrobustito dal primo gol in A di Nikola Moro e dal terzo centro stagionale di Musa Barrow. Di fatto, al quarto della ripresa, si potrebbe tirare giù la serranda al Dall’Ara.

Annichiliti i friulani, confinati al ruolo di comparse, con il gigante Beto che prova disperatamente a irrompere ogni tanto sulla scena, respinto dal muro Soumaoro-Lucumì. Dei bianconeri non si ricorda altro. Il merito è tutto di un Bologna capace di interpretare a meraviglia il copione scritto dal suo allenatore che ogni maledetta domenica si diverte a sorprendere, portando tutti noi sul filo dell’incredulità per alcune scelte. Come ieri nello scoprire che al posto di Orsolini, il rossoblù più luminoso di questo 2023, avrebbe giocato Michel Aebischer, l’elemento forse più in ombra di tutta la rosa. Eppure, nessuno si è accorto della mancanza di Orso, così come in tanti cominciano a dimenticarsi di un certo Arnautovic. Paradossi del Mottismo, movimento in crescita dilagante di consensi (specie sui social). Quella di ieri è stata l’ennesima partita senza Marko - stavolta, sì, infortunato, ma spesso panchinato per scelta - così come è stata l’ennesima gara con Medel a sedere, perché alla garra del pitbull, Motta preferisce palesemente l’orchestra di qualità e dinamismo composta da Schouten, Ferguson e Moro, quest’ultimo suntuoso ben oltre il bellissimo gol del 2-0 (12’). Il genietto croato sta crescendo in modo esponenziale, ma sta crescendo tutto il livello di un gruppo dove persino Barrow sta tornando a riproporsi su livelli che ormai ritenevano coniugati al passato.

C’era una volta Musa e c’è di nuovo, perché Thiago ha saputo tirarlo fuori dall’anonimato in cui era sprofondato. Due assist, un bel gol (non segnava dal 16 ottobre), con un piattone a inizio ripresa (4’), e tanti sorrisi. Così come è rifiorito Sansone, ieri poco spettacolare, ma molto pratico nell’interpretare le fatiche del nove. Funziona tutto, in questo Bologna, piccolo grande capolavoro di coralità, repubblica indipendente dagli individualismi. Chi lo capisce bene, chi non lo capisce, bene lo stesso. Tanto la ragione continua ad avercela lui, quel Thiago che al 90’, con il risultato pietrificato sul 3-0, continuava ancora a incitare i suoi come una squadra che si gioca la vita. Questo Bologna non si giocherà la vita, ma si batte per un finale di stagione da protagonista.