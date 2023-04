Bologna buio totale: l’Europa finisce a Verona

di Gianmarco

Marchini

I bollenti spiriti d’Europa li aveva forse già raffreddati giovedì il Collegio di garanzia del Coni, restituendo i quindici punti alla Juventus e ridisegnando di fatto una classifica proibitiva per la corsa al settimo posto. Il resto l’ha fatto la rabbiosa disperazione del Verona per salire sull’ultimo treno salvezza. Così, nel giro di ventiquattr’ore, il Bologna rischia di aver finito tutte le sue fiches al tavolo delle grandi. Per carità: la brutta sconfitta del Bentegodi non rivoluzione il giudizio su una stagione fin qui bella e impensabile. Semplicemente ridimensiona un sogno fino a ieri a portata di mano e ora attaccato alla targa dell’Atalanta: se lunedì Gasperini dovesse battere la Roma di Mourinho, quel settimo posto scapperebbe via a otto lunghezze. Se non un addio, tanti saluti.

Dopo cinque risultati utili di fila, arriva un impronosticabile blackout, più netto nei contenuti che nella forma del 2-1, figlio della peggior prestazione della gestione Motta in questo 2023. Ma se fino alle 20.44 di ieri il tecnico italo-brasiliano era un fenomeno, corteggiato dalla nobiltà di mezza Europa, ora non può essere diventato un incapace di punto in Verdi. Già, è lo scatenatissimo ex di serata a decidere con una doppietta la partita, permettendo ai suoi di agganciare lo Spezia al quartultimo posto. Ma il Bologna la gara la perde prima e dopo i due sigilli del fantasista. Stavolta la perde Thiago, che sbaglia la partita, nell’approccio e nelle scelte, consegnandosi alla garra del duo Zaffaroni-Bocchetti a cui non dev’essere parso vero leggere la distinta delle formazioni: fuori, in un colpo solo, Orsolini e Sansone e dentro Aebischer e Zirkzee, con Barrow per la nona volta di fila partito titolare. Mosse rischiose e rischio pagato carissimo, come già l’inizio della partita fa intuire, quando appunto gli scaligeri confezionano tre azioni pericolosissime nel giro di quattro minuti. E’ un caso che la rete, meritatissima, arrivi soltanto al 51’, in coda a un primo tempo reso biblico dagli infortuni di Abildgaard (colpo alla testa, portato in ospedale) e di Lasagna. La sblocca Verdi con un rigore provocato da una scellerata uscita di Skorupski che, invece del pallone, colpisce il volto di Djuric. Il Var richiama Mariani: penalty e gol del vantaggio. Non una serata felice per l’arbitro che già aveva fischiato un rigore prima (22’) per un inesistente fallo di Posch su Depaoli.

Meno felice per tutti, però, per Thiago che tenta un doppio cambio all’intervallo: dentro Orso e Moro per Aebischer e Barrow. Niente scossa, con il copione che segue quello dei primi 45’. Per muovere l’inerzia, Motta si gioca anche la carta Sansone, togliendo Soumaoro e abbassando Schouten a centrale di difesa. E’ la mossa che manda al tappeto il Bologna: infatti al 17’ su un cross di Faraoni la difesa dorme e Verdi segna con un colpo di testa, il primo della sua carriera. E’ la fotografia di una notte completamente storta per il Bologna e per i suoi quattromila splendidi tifosi arrivati al Bentegodi credendo nel sogno Europa. Prova a rianimare le speranze Dominguez, uno dei pochissimi a a salvarsi nella notte fonda di Verona: al quarto minuto di recupero, Nico batte Montipò con un pallonetto, armando un disperato forcing finale che produce solo un errore clamoroso di Orsolini a porta vuota e un tiraccio goffo di Zirkzee. Fischio finale e serranda abbassata sui sogni d’Europa.