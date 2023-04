Bologna, c’è ancora una strada per l’Europa

di Massimo Vitali

Se nel cielo di Thiago Motta continuerà a splendere il sole dell’ambizione, e non c’è ragione di dubitarne visto che proprio questa luce si è rivelato il propellente più efficace per squadra e società, allora la sfida di oggi con l’Udinese casca a pennello.

Il match che va in scena al Dall’Ara all’ora di pranzo è uno scontro diretto tra pari grado e insieme un’occasione più unica che rara di scavalcare i friulani nella corsa a quel settimo posto che oggi continua ad essere della Juve, nonostante il pesante fardello del -15, ma che tra qualche settimana potrebbe non esserlo più se la mannaia della giustizia sportiva calasse di nuovo, nella forma di una nuova penalizzazione di punti, sul club torinese, oggi sotto la lente degli 007 federali per il secondo filone del maxi procedimento giudiziario. Detto che anche Bologna e Udinese, rispettivamente alle voci Orsolini e Mandragora, hanno qualcosa (ovviamente molto meno) per cui farsi turbare il sonno, la caccia all’Europa League virtuale è una molla che Motta e Sottil devono sfruttare per evitare finali di stagione in panciolle. Bologna-Udinese, peraltro, non è l’unico scontro diretto della terra di mezzo della classifica: anche il Sassuolo-Torino di domani, così come il blitz da tre punti firmato dalla Fiorentina con l’Inter, potranno chiarire meglio i rapporti di forza delle squadre che lottano alle spalle delle big. In ogni caso aprile dirà molto delle velleità d’alta quota dei rossoblù: l’Udinese oggi al Dall’Ara, poi il viaggio pre pasquale in casa Atalanta, quindi il big-match col Milan in casa, la trasferta di Verona e per finire il 30 la Juve al Dall’Ara. Le cinque giornate di Thiago non sono una missione che è vietato fallire (nessuno a Casteldebole ha mai parlato di Europa), ma uscirne più forti darebbe un senso diverso al suo confronto di inizio maggio con Saputo, in cui l’allenatore sonderà proprietario e dirigenti per capire se a Casteldebole ci sia davvero la volontà di avviare un percorso virtuoso in linea con le sue ambizioni.

Nell’attesa Saputo oggi sarà nella tribuna del Dall’Ara, ma non potrà godersi il convalescente Arnautovic. Poco male: tra Sansone (il favorito), Zirkzee e Barrow, Motta ha dimostrato di possedere valide soluzioni per il ruolo di centravanti. Però sarà bene ricominciare a coniugare le buone prestazioni con i punti se è vero che nelle ultime tre partite prima della sosta il Bologna ne ha raccolti solo due.

Vale anche per l’Udinese, che di recente ha raddrizzato la baracca dopo un’apnea di mesi, ma a cui oggi mancano tre quarti di difesa titolare più Walace. Anche l’emergenza è una ruota che gira: all’andata, il 15 gennaio, toccò a Thiago fare i conti con un esercito di assenti eppure alla Dacia Arena per i rossoblù fu fatturato pieno.

Curiosamente nella serie A dell’era Saputo i cammini di Bologna e Udinese sono perfettamente sovrapponibili. In 7 campionati più l’appendice di queste 27 giornate i due club hanno raccolto lo stesso numero di punti, 337: media a stagione di poco inferiore ai 43. Si potrebbe fare di più? Thiago ci conta.