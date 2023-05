Bologna, c’è un’Arna in più Ma Thiago lo punzecchia: "Deve crescere ancora"

di Massimo Vitali

Quando lo scorso 12 novembre, ultima fatica prima della sosta mondiale, al Dall’Ara Arnautovic segnava proprio al Sassuolo il suo ultimo gol in campionato (un gol con esultanza rabbiosa, destinatario Motta, con cui il centravanti aveva battibeccato nell’intervallo) nessuno poteva immaginare che per il nazionale austriaco si sarebbe inaugurato un ‘girone’ infernale fatto di infortuni, complicati recuperi, minutaggi vicini allo zero e infinite attese. Quel girone di patimenti per Arnautovic simbolicamente si è chiuso ieri all’ora di pranzo, quando il club rossoblù ha comunicato la lista dei convocati e in quel momento si è avuto la certezza che Marko potesse scrivere la parola presente al derby del Mapei Stadium.

Dal Sassuolo al Sassuolo: per Arnautovic anche un ritorno tra i convocati (ultima volta il 18 marzo, trasferta di Salerno), con più che probabile confinamento in panchina, può rappresentare un ritorno a quella normalità anelata da mesi. Da lì a caricare l’evento di troppe attese ce ne passa.

"Sono convinto che Marko potrà dare il suo contributo – spiegava ieri Motta in conferenza stampa –. Ma sempre considerando il bene del giocatore. Con la Salernitana abbiamo voluto metterlo in campo e dopo dieci minuti si è infortunato, cosa che adesso vogliamo evitare perché non possiamo perdere un giocatore a poche partite dalla fine della stagione".

Poche partite dalla fine e un ottavo posto che torna a strizzare l’occhio visto che ieri Torino e Monza nello scontro diretto hanno pareggiato e la Fiorentina è stata piegata dal Napoli. Morale: in caso di vittoria i rossoblù sarebbero di nuovo ottavi.

Thiago però avverte: "Non voglio rivedere l’inizio della gara con l’Empoli, perché andare subito sotto rende le cose facili a una squadra che sa chiudersi e ripartire".

Posch in settimana ha puntato l’indice contro un presunto deficit di concentrazione. E qui Thiago, pur scagionando i suoi, descrive alla perfezione il senso della parola: "La concentrazione viene dall’allenarsi bene tutti i giorni, dall’essere mentalmente presenti sia in campo che in sala video, dal mangiare e dal dormire bene. Posch in questo è un ragazzo fantastico".

Sarà bene che questa notte ‘fantastici’ lo siano tutti, dagli attaccanti che là davanti dovranno cercare il gol con la convinzione di Orsolini a Bonifazi probabile sostituto dell’infortunato Soumaoro. Del destino di Adama, atteso da un intervento chirurgico e da una lontananza dal campo che si annuncia molto lunga, si saprà a metà settimana.

"In passato ha già avuto un infortunio grave ed è tornato forte come prima – è la carezza di Thiago –. Il club gli starà vicino".

Quanto agli attaccanti che a volte girano largo il messaggio del tecnico chiama in causa lo stesso Arnautovic: "Sia lui che Zirkzee devono migliorare tanto – sottolinea il mister rossoblù –, perché amano uscire dall’area per aiutare la squadra, ma poi hanno più difficoltà ad occuparla. Non sono due attaccanti d’area".

Ecco: mettere sullo stesso piano Arnautovic e Zirkzee, carriere alla mano, è come regalare un gol all’Empoli dopo trentacinque secondi.