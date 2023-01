Bologna, due gare per convincere Saputo

di Marcello Giordano

Il ritorno di Joey Saputo a Bologna capita in un momento tutt’altro che banale. La penalizzazione subita dalla Juventus porta i rossoblù a tre soli punti dal settimo posto che significa Conference League.

Ci sarà da attendere metà febbraio per capire se il ricorso cambierà le carte in tavola, ma pure l’esito delle indagini riguardanti gli stipendi per capire se arriveranno ulteriori penalizzazioni e sotto le Due Torri, all’interno del tifo, tra bar e social, c’è chi si interroga.

Di fronte a questa potenziale occasione il patron concederà un extrabudget alla dirigenza per inseguire il sogno chiamato Europa e stringere i tempi per l’acquisto del terzino sinistro richiesto da Thiago Motta?

Alla domanda, Saputo e la dirigenza risponderanno in questi ultimi nove giorni di trattative. Il patron è atterrato ieri, in tarda mattinata e ha pranzato a Casteldebole dove si è intrattenuto per un paio d’ore con l’ad e ministro dei conti rossoblù Claudio Fenucci. Con il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, avrà tempo di parlare questa mattina o lunedì, dal momento che gli uomini mercato ieri erano in giro, per visionare partite.

Un vero e proprio e summit di mercato, insomma, andrà in scena nelle prossime ore, se non dopo la sfida di lunedì: Saputo ha confermato che ripartirà dopo il match casalingo con lo Spezia e che si tratterrà in città sei giorni.

Saranno due partite non banali: a Thiago Motta e alla squadra spetta il compito di cercare di fare bottino pieno per alimentare classifica e sogni di gloria. Ovvero per cercare di invogliare il patron a cambiare il piano originario, che prevede un mercato a costo zero, impostato con prestiti.

Già trasformare un prestito in un prestito con obbligo di riscatto, con investimento di denaro rimandato all’estate, sarebbe un passo che potrebbe facilitare alcune delle trattative in ballo. A oggi, la sensazione, è che quanto accaduto nel contesto italiano non cambi i programmi della proprietà rossoblù e il mandato degli uomini mercato del club, che sono vicini a ufficializzare l’uscita in prestito di Kasius: oltre ai belgi del Kortrijk e alla Spal è spuntata una terza pista che potrebbe essere concretizzata nelle prossime ore.

In uscita resta anche Vignato, che attende la serie A e gli incastri degli ultimi giorni di mercato. In entrata, invece, piace Terzic (23), che è in scadenza con la Fiorentina, che però per ora minaccia di tenere il giocatore fino a scadenza, mentre il Bologna ha riallacciato i contatti con l’Olympiacos per Oleg Reabciuk (24) e sondato il Basilea per Calafiori (20) e il Sassuolo per Kyriakopoulos (26), dal momento che il Verona non apre al prestito per Doig (20).

Ci sono pure un paio di piste estere, seguite da Sartori, che attende il faccia a faccia con Saputo prima di provare a sbloccare la situazione, anche se per l’esterno d’attacco, data la permanenza di Sansone, nuovi sforzi dovrebbero essere rinviati all’estate. A meno di sorprese che per ora non paiono dietro l’angolo.