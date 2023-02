Bologna, è un pranzo stellato con l’Inter

di Massimo Vitali

Se c’è una sfida che il pur algido Motta, guardandosi bene dal farne pubblica ammissione, nel suo personale calendario tecnico ed emotivo di stagione ha cerchiato di rosso quella è il Bologna-Inter che va in scena oggi al Dall’Ara. Del resto Thiago ne ha ben donde. L’Inter è stato un pezzo importante della sua carriera di calciatore, ma da quando ha fatto il salto dal campo alla panchina è diventata la sua peggior nemica. Nel 2019 il poker servito dai nerazzurri contro il suo Genoa (4-0, doppietta di Lukaku) a Natale gli costò l’esonero. La scorsa stagione lo Spezia targato Motta fu sconfitto nettamente dai nerazzurri sia all’andata che al ritorno. Come se non bastasse il 9 novembre scorso al Meazza sul Bologna grandinò: un 1-6 che rappresenta una delle poche macchie, fin qui, del suo virtuoso cammino in rossoblù.

Il Bologna-Inter che va in scena oggi all’ora di pranzo ha mille altri motivi per meritarsi un Dall’Ara che sfiorerà il tutto esaurito. L’Inter non ha mai digerito il rocambolesco ko dello scorso aprile, che ai nerazzurri costò mezzo scudetto. Ergo: Simone Inzaghi rivedrà i fantasmi della fatal Bologna, con tutto quel che ne consegue in termini di voglia di rivalsa. Per Motta invece è l’occasione per dimostrare che il Bologna sa fare cose egregie non solo con gli inquilini della parte media, e bassa, della classifica. I rossoblù da ottobre hanno strappato (tanti) punti a tutti, fuorché alle grandi: con Napoli, Inter, Roma, Milan, Lazio e Atalanta, le prime sei della classifica, il Bologna ha sempre fatto scena muta. Idem con la Juve, che oggi viaggia appaiata ai rossoblù in classifica al settimo posto per via dei 15 punti tolti dalla giustizia sportiva. A tal proposito, meglio non far troppo affidamento sulle disgrazie altrui nelle ore in cui la procura di Torino sta allargando i confini dell’inchiesta penale sulle presunte plusvalenze fasulle ad altri club che in passato hanno fatto affari con i bianconeri. Il Bologna, nel caso, figurerebbe alla voce Orsolini.

Ma quella è una partita sullo sfondo, che non è nemmeno detto che il club rossoblù debba giocare. Il Bologna-Inter di oggi invece sì, si giocherà eccome, e vale un bella fetta di prestigio per il club di Saputo. Non si ricordano tanti precedenti, regnante Joey, di un Bologna settimo in classifica che può sfidare quasi a viso aperto una big. Donadoni, nel febbraio 2016, interruppe una torrenziale striscia di vittorie della Juve inchiodando la capolista bianconera sullo 0-0 al Dall’Ara e pochi giorni dopo gli fu offerta la panchina della Nazionale, con Saputo che si mise di traverso. Che Motta ‘rischi’ di finire a giugno nel mirino di una big, se proseguirà il suo cammino virtuoso, è nell’ordine delle cose. Tempo al tempo però: prima a Thiago tocca sistemare i conti col suo passato nerazzurro e tener vivo il sogno Europa. Senza il grande ex Arnautovic, ancora convalescente. Ma col vento in poppa dell’entusiasmo, che a volte fa più gol perfino dei bomber.