Bologna, è una Signora mazzata A Verona per tenere vivo il sogno

di Massimo Vitali

Per dire quali portentosi effetti abbia procurato al Bologna la cura Motta: due anni fa, nel maggio 2021, il viaggio in casa Verona cadde alla penultima giornata. Vincendo il Bologna avrebbe acciuffato in extremis, insieme al decimo posto, l’agognata colonna sinistra della classifica. Invece al Bentegodi finì 2-2 e una settimana dopo i rossoblù chiusero il campionato a 41 punti. Oggi, con otto partite ancora da giocare, il destino in gioco è di ben altra consistenza. Se il settimo posto da ieri appare più lontano dopo il pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni che ha provvisoriamente restituito i 15 punti di penalizzazione alla Juve, non è detto che a Casteldebole debba calare il sipario sul sogno Europa. Giugno è lontano e con esso un verdetto certo (si spera) sull’eventuale penalizzazione dei bianconeri.

Ma con o senza biglietto in tasca per la Conference League il Bologna di Thiago ha comunque a portata di mano la possibilità concreta di superare di slancio l’obiettivo dei 52 punti fissato in estate da Saputo. Intanto se questa notte sbancasse il Bentegodi eguaglierebbe i 47 punti conquistati da Mihajlovic nel 2019-20, che tuttora rappresentano il bottino più cospicuo dell’era Saputo. Si dirà: non ci voleva molto. Eppure è un primato che fin qui ha resistito. Dopodiché si può sempre provare a spingere sull’acceleratore, come ha suggerito Thiago l’altro ieri in conferenza, mettendo nel mirino l’Atalanta, oggi a +5. Senza dimenticare, certo, di guardare lo specchietto, perché nella terra di mezzo del campionato la concorrenza è agguerrita, a cominciare da Fiorentina e Sassuolo.

Tutto può ancora succedere, insomma, e la sensazione quasi inebriante che mai come quest’anno il Bologna sia padrone del proprio destino in settimana ha contagiato i tifosi rossoblù, che oggi migreranno in quattromila al Bentegodi in quello che anche per il club dell’ex vicepresidente rossoblù Maurizio Setti è un crocevia decisivo. L’Hellas è reduce dalla vittoria col Sassuolo e dal pari conquistato a Napoli. La distanza in classifica da Spezia e Lecce, le prime che oggi sarebbero salve, si è sensibilmente accorciata. Infilare un’altra vittoria per i gialloblù sarebbe fondamentale: per questo il club ha praticato prezzo di saldo in tutti i settori chiamando a raccolta i propri tifosi. Dal canto suo il Bologna è in striscia utile da cinque partite e ha vinto quattro delle ultime sei trasferte (con Udinese, Fiorentina, Samp e Atalanta). Il tutto senza Arnautovic, di fatto assente da gennaio. Bravo Motta, che ha trovato altre vie del gol e che oggi potrebbe perfino essere tentato dal tridente puro: Orsolini (che rientra dalla squalifica), Sansone e Barrow. Della serie: paura zero.