Bologna, ecco il derby delle ambizioni

di Massimo Vitali

Se oggi si chiede a un tifoso della Fiorentina quanto sia soddisfatto dell’andamento della sua squadra in campionato la risposta sarebbe: pochissimo. La stessa domanda posta ai tifosi del Bologna, che prima della vittoria nel derby dell’andata temevano di dover convivere con una stagione di patimenti, otterrebbe ben altra risposta: bravo Motta, che ha raddrizzato a tempo di record la stagione.

Certo in campionato il momento è propizio ai rossoblù, che oggi valicano l’Appennino forti di due lunghezze di vantaggio e a tre soli punti da quel settimo posto che vale un Europa virtuale, dando per scontata (ma sarebbe più saggio attendere i verdetti finali) la maxi penalizzazione della Juve.

Altra cosa sono le coppe. Il Bologna ancora una volta è scivolato fuori da quella nazionale senza colpo ferire, mentre la Fiorentina ha agguantato la semifinale di Coppa Italia con la Cremonese ed è ancora in piena corsa in Conference League. Nel derby delle ambizioni pesano anche i rispettivi mercati di gennaio.

Tra gli innesti di Sirigu, Brekalo e Sabiri (parcheggiato fino a giugno alla Sampdoria), più il riscatto di Barak, il club di Commisso ha scucito 8,5 milioni.

A Casteldebole invece hanno fatto lo sforzo minimo, sborsando 250 mila euro per il prestito fino a giugno di Kyriakopoulos, che oggi dovrebbe accomodarsi in panchina. Il campo però dice che nelle ultime 10 giornate di campionato il Bologna ha raccolto 19 punti (solo Napoli, Inter e Juve hanno fatto meglio), contro i 14 della Fiorentina. Ma è anche vero che gli ultimi dieci viaggi dei rossoblù al Franchi sono stati un pianto greco: 8 vittorie dei viola e due pareggi, con un solo rossoblù entrato nel tabellino dei marcatori, Rodrigo Palacio, che quel 16 settembre 2017 firmò il suo primo gol con il Bologna.

Oggi l’uomo gol rossoblù deputato a spuntarla nel confronto a distanza con Jovic è Zirkzee, centravanti obbligato vista la perdurante assenza di Arnautovic. Un’altra freccia all’arco di Motta sarà Orsolini, che nel marzo scorso al Franchi timbrò un legno clamoroso (come Soriano) in una partita persa per l’harakiri di Bonifazi, che lasciò la squadra in dieci prima dell’intervallo.

In casa rossoblù il vero protagonista rischia però di essere l’emergenza. Alla lista degli infortunati che già comprendeva Bonifazi, De Silvestri, Medel, Arnautovic e Sansone, ieri si è aggiunto Soumaoro, fermato da un guaio muscolare. Salvo dirottamente di Posch in mezzo, l’unico centrale rimasto a Thiago è l’uruguaiano Sosa.

Comunque sia resta un derby con vista (sfocata) sull’Europa. O quanto meno un esame di maturità: vale sia per Motta che per Italiano.