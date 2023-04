Bologna Fc, anche Coverciano studia il metodo Thiago

Bologna, 17 aprile 2023 – Casteldebole diventa terreno di studio: oggi e domani il centro tecnico rossoblù ospiterà il corso Uefa Pro, il cosiddetto master di Coverciano, che abilita gli aspiranti allenatori ai massimi livelli calcistici, completandone la formazione: tutti a lezione da Thiago Motta, per studiare i segreti dell’allenatore che ha rivoltato il Bologna come un calzino, portandolo dalla lotta salvezza a quella per l’Europa, riportando entusiasmo quasi 30mila spettatori al Dall’Ara, combinando vittorie, bel gioco, rigenerando calciatori e reinventandoseli in nuove posizioni.

Thiago Motta, 40 anni, catechizza a dovere Gary Medel, 35, prima di gettarlo nella mischia, al Dall’Ara (Fotoschicchi)

A Casteldebole potrebbe tornare un’icona del Bologna degli anni Novanta: Renzo Ulivieri, presidente dell’AssoAllenatori, tecnico rossoblù tra il 1994 e il 1998 e dal 2005 al 2007. E’ stato lui a identificare nel Bologna la squadra del momento da studiare. Gli studenti di Coverciano abitualmente frequentano i centri tecnici delle squadre per capire metodologie di lavoro delle varie realtà: il fatto che il Bologna cada di questi tempi è indicativo sul momento d’oro dei rossoblù di Thiago, per il quale Ulivieri stravede.

L’amore professionale per l’italo-brasiliano sbocciò proprio in un corso a Coverciano, in cui si discuteva di tattica, con Thiago Motta che alzò la mano e chiese: "Mister, ma all’interno di tutte queste spiegazioni dov’è la palla?".

Ne nacque un confronto tra i due da cui Ulivieri intuì immediatamente passione e talento di Thiago Motta per il ruolo di allenatore. Ci sarà Motta, in cattedra. Da vedere chi risponderà presente alla lezione, perché la classe del master prevede tanti volti noti: a partire dai campioni del mondo del 2006 Marco Amelia, Andrea Barzagli e Daniele De Rossi, uno che negli ultimi anni è stato a più riprese accostato anche alla panchina del Bologna. Ma non è finita: potrebbe esserci anche Alessandro Del Piero, iscritto pure lui, come pure il match analyst della nazionale Simone Contran.

Ma l’incrocio particolare è un altro: quello con Emilio De Leo, che a Casteldebole è stato di casa fino a settembre, nei panni di collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic, del quale Thiago Motta ha raccolto l’eredità dopo l’esonero che spaccò la città e il mondo del calcio.

Resta da capire se tutti risponderanno all’appello o se avranno fissato altri appuntamenti futuri: perché al super corso sono iscritti pure Raffaele Palladino, tecnico del Monza, e l’ex difensore rossoblù Daniele Gastaldello, che siede sulla panchina del Brescia: dati gli impegni con le proprie squadre, possibile che i due non possano essere presenti, come pure Paro, vice allenatore del Torino.

L’elenco dei corsisti, insomma è lungo (comprende anche l’ex Milan Nocerino) e i volti noti non mancano: ma in cattedra ci saranno Thiago Motta e il suo Bologna, che formano la squadra del momento, che proprio oggi riprenderanno gli allenamenti in vista della trasferta del Bentegodi di Verona, dopo aver fermato il Milan.