Bologna Fc: Arnautovic, presente e futuro sono un rebus

Arnautovic, attaccante del Bologna

Se il calcio fosse una scienza esatta spiegabile solo coi numeri paradossalmente non dovrebbe avere i contorni della tegola l’ennesimo stop di Arnautovic. Partiamo dalla notizia. SuperMarko in questo inizio di 2023 deve aver perso parte dei suoi superpoteri fisici se dopo un mese di assenza per la contusione all’avampiede destro rimediata il 4 gennaio all’Olimpico adesso dovrà di nuovo fermarsi a causa di una lesione di primo grado all’otturatore esterno dell’anca destra, un guaio che il nazionale austriaco si è procurato qualche giorno fa in allenamento e che lo costringerà ad uno stop di altre due settimane. Tradotto: per Arnautovic niente Inter e Torino. Nella migliore delle ipotesi se ne riparlerà per il Bologna-Lazio dell’11 marzo. E’ una nuova tegola? Certo che sì. E’ un problema irrisolvibile? No, se ha un senso la recente storia del Bologna che ha messo le ali a dispetto del forfait del suo calciatore più importante. E qui veniamo ai numeri, che non tutto spiegano e che tuttavia qualcosa suggeriscono. Delle 23 partite fin qui giocate in campionato il Bologna ne ha affrontate 15 con Arnautovic, raccogliendo 16 punti. Poi ne ha giocate 8 senza SuperMarko (di cui 6 nel nuovo anno solare) e...