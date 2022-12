Bologna Fc in 3 mosse: modulo, rinnovi, mercato

Bologna in 3 mosse: modulo, rinnovi, mercato

Bologna, 27 dicembre 2022 – Otto giorni alla sfida con la Roma, che Thiago Motta affronterà con l’organico al completo, con la stella polare dell’immutabile 4-2-3-1, pedine importanti recuperate alla causa e sullo sfondo i possibili ritocchi del mercato che aprirà i battenti il 2 gennaio.

Sembra ieri che la serie A andava nel congelatore per la lunga sosta dei mondiali e invece la ripresa dei lavori fissata per domani a Casteldebole è già il primo giorno della settimana di allenamenti che porterà alla trasferta dell’Olimpico: il 4 gennaio calcio d’inizio alle 16,30. Tra certezze e speranze, finalmente si ricomincia.

Thiago per ora non medita sorprese Zirkzee è ancora out

A metà novembre, quando la serie A si è fermata per i mondiali in Qatar, il dubbio era: Thiago Motta ripartirà dal 4-2-3-1 o approfitterà della sosta per lavorare sui movimenti dell’attacco a due punte, con Zirkzee sistemato al fianco di Arnautovic? Falso problema. Perché Zirkzee si è fermato ai primi di dicembre a causa di un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro e così l’idea di fare esperimenti è andata in soffitta. Lo staff medico rossoblù rivaluterà nei prossimi giorni l’attaccante olandese, che in caso di via libera nella migliore delle ipotesi potrebbe trovare un posto in panchina con la Roma (già tutto esaurito all’Olimpico) : ma per il collaudo del tandem con ‘Arna’ se ne riparlerà più avanti. Non certo in un gennaio affollato di impegni, che costringerà i rossoblù ad affrontare sei partite ufficiali in un mese: le cinque di campionato con Roma, Atalanta, Udinese, Cremonese e Spezia e in mezzo, il 19 gennaio, gli ottavi di Coppa Italia in gara secca sul campo della Lazio.

Troppo traffico, probabilmente, per dedicarsi agli esperimenti, nonostante Thiago si sia rivelato un tecnico che non teme di confrontarsi con le novità, anche fragorose, di formazione. Sta di fatto però che ad oggi l’abito tattico di riferimento del suo Bologna sembra essere il 4-2-3-1, che è la veste con cui i rossoblù si sono presentati nelle due amichevoli con Mallorca e Verona, vinte entrambe in trasferta, rispettivamente per 2-1 e 1-0. Dettaglio non trascurabile: le due vittorie sono state tutto fuorché casuali e hanno rappresentato il frutto di prestazioni in cui il Bologna ha corso pochi rischi in difesa mantenendo per larghi tratti di partita il controllo del gioco ed esibendo trame capaci di spegnere sul nascere le iniziative altrui. Ergo: Thiago resta un teorico del modulo ‘fluido’, in cui ruoli e posizioni si scambiano di continuo, ma l’assetto-base resta il 4-2-3-1. Al netto di inedite alchimie in funzione anti Mourinho.

Piace Reabciuk, 24 anni, esterno dell’Olympiacos

Oleg Reabciuk: chi era costui? E’ l’ultimo nome che va ad aggiungersi alla lista di Sartori e Di Vaio nella caccia all’esterno sinistro. Nel caso di Reabciuk, nazionale moldavo di 24 anni in forza all’Olympiacos, parliamo di un terzino con capacità di adattarsi al ruolo di esterno di centrocampo grazie alle sue spiccate doti offensive. Il contratto gli scade nel 2025, ergo i 3-4 milioni toccherebbe versarli tutti (ma esiste anche la formula del prestito con diritto di riscatto): su di lui ci sono anche Atalanta, Torino e Monza. Come ha ribadito Saputo nel suo ultimo viaggio sotto le Due Torri, spazio per movimenti in entrata ci sarà solo se contestualmente usciranno dall’organico due tra Vignato, Kasius e Sansone. Dei tre quello che rischia meno di fare le valigie è proprio Sansone, che per il corposo ingaggio non è facilmente piazzabile e sarebbe contento di continuare a ritagliarsi il part-time. In entrata il focus è sempre sulla corsia sinistra. Se in difesa gli obiettivi restano Josh Doig del Verona (ma qui la concorrenza è assai nutrita), Aleksa Terzic della Fiorentina e Pietro Beruatto del Pisa (marcato stretto anche ieri al Mazza, nonostante il terzino abbia dovuto abbandonare il campo per un guaio fisico nell’intervallo di Spal-Pisa, finita 0-1), in attacco il sogno è poter arrivare a Josip Brekalo, l’ex Torino in scadenza di contratto col Wolfsburg. In uscita se Kasius è destinato a fare le valigie in prestito, più complessa, e delicata, appare la scelta relativa a Vignato. E’ un ragazzo in cui il Bologna crede molto e il club, liberandosene definitivamente, non vorrebbe un domani avere i rimpianti che oggi a Casteldebole albergano per la cessione, nel gennaio scorso, di Skov Olsen al Bruges. Il club rossoblù e l’agente del calciatore, Tinti, stanno ragionando su due soluzioni: rinnovo di contratto e prestito oppure cessione definitiva. Sartori e Di Vaio rifaranno il punto con Motta domani alla ripresa degli allenamenti.

Orsolini prolunga, l’agente pare aver trovato l’intesa

Riccardo Orsolini ieri ha dedicato il Santo Stefano alla sua ex squadra: nella tribuna del Del Duca l’esterno d’attacco ha assistito al ko interno dell’Ascoli (0-1) per mano della Reggina, allenata da quel Pippo Inzaghi che quattro anni fa ebbe l’infelice idea di provare Orsolini mezzala. Altri tempi. Oggi l’Orso si gode una ritrovata centralità e a giorni potrebbe festeggiare il rinnovo di contratto (fino al 2026), dal momento che il suo agente Minieri sembra aver trovato la quadra con i dirigenti rossoblù. L’Orsolini ritrovato è una tessera importante nel mosaico di Thiago. L’Orso non solo ha messo a referto due gol e un assist nelle quattro gare di campionato che hanno preceduto la sosta. E’ andato a segno con Mallorca e Verona, nelle ultime amichevoli. Percorso netto.