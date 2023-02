Bologna Fc mercato, dalla Colombia alla Serbia: squadra al futuro

Dalla Colombia alla Serbia: Bologna al futuro

Bologna, 16 febbraio 2023 – Il futuro è già alle porte. E non solo per il tema dei rinnovi di Orsolini e Dominguez in scadenza nel 2024. E’ tempo di pianificare il prossimo mercato e gli uomini di Giovanni Sartori sono al lavoro. Un emissario rossoblù è appena rientrato dalla Colombia, dove domenica si è concluso il Sudamericano Under 20. Tra i talenti della manifestazione Conmebol, ci sono ragazzi già inavvicinabili per costi, club di appartenenza e squadre sulle loro tracce, come i freschi trionfatori brasiliani Andrey Santos (che il Chelsea ha strappato al Vasco da Gama per 12 milioni) e Vitor Roque, con l’Atletico Paranaense che ha rifiutato 90 milioni dal Barcellona per il ragazzo.

Ma tra i potenziali futuri crack sudamericani ci sono pure Maximo Perrone del Manchester City, Facundo Buonanotte del Brighton e Nico Paz del Real Madrid, club che nella propria cantera annovera pure la punta uruguaiana Alvaro Rodriguez (5 gol nel torneo).

Come sempre, però, la rassegna continentale sudamericana giovanile ha messo in mostra anche talenti sconosciuti ai più, ancora in cerca di una chance in Europa e dai prezzi ancora accessibili. E’ il caso dell’esterno colombiano Oscar Cortes (19) dei Millonarios, che si è fatto notare con 3 reti e che è già stato proposto in Italia, pure ai rossoblù, che in Colombia hanno osservato da vicino il cileno Dario Osorio (19 anni, 2 assist), esterno d’attacco mancino nel mirino da mesi come pure gli argentini del Rosario Alejo Veliz (19, punta) e Gino Infantino (19, centrale di centrocampo). A proposito di sorprese, nell’Uruguay, giunto secondo, i volti da copertina a sorpresa sono quelli di Luciano Rodriguez (19), punta del Liverpool Montevideo autore di 5 reti, e i mediani Damian Garcia (19, Penarol) e Fabricio Diaz (20, Liverpool Montevideo, 5 gol pure per lui), quest’ultimo in possesso di un prezioso passaporto italiano: non è passato inosservato agli scout, come pure gli argentini Maxi Gonzalez (18) del Lanus e Julian Fernandez (19), ala di piede mancino del Velez. E non sono passati inosservati pure Justin Cuero, 18enne ecuadoregno, punta, dell’Independiente del Valle e l’attaccante venezuelano del Mineros de Guayana Brayan Alcocer (19) autori rispettivamente di 4 e 5 gol che li hanno proiettati all’attenzione degli scout.

Nel corso della prossima settimana ci sarà un vertice per discutere i calciatori visti. E per discutere anche di Uros Kabic (19) esterno offensivo del Vojvodina, con cui il Bologna dialoga: conferme dalla Serbia, affare potenziale da 3-4 milioni. Ma di visti da spendere, in estate, il Bologna ne avrà due e prima di decidere se investirli su giovani talenti e in quali ruoli, dovrà ovviamente avere risposte definitive sui rinnovi di Dominguez e Orsolini, con i quali le trattative sono in corso e serrate, per avere una risposta definitiva da dentro o fuori. Sui rinnovi degli over 30, si discuterà ad aprile, con Medel che pare a oggi quello più considerato dentro al progetto.